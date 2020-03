Francja idzie na „wojnę sanitarną” z koronawirusem

Francuski Sejm i Senat rozpoczną w czwartek prace w „wersji ograniczonej” w celu pilnego przeanalizowania przepisów przygotowanych przez rząd w ramach walki z epidemią koronawirusa. Chodzi między innymi o ramy odroczenia drugiej tury wyborów samorządowych.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zadeklarował w ubiegłym tygodniu „wojnę sanitarną” z koronawirusem. Teraz tworzy „armię”.



– Musimy stworzyć broń legislacyjną i wykonawczą, która będzie mogła odpowiedzieć na problemy Francuzów – wyjaśnia Richard Ferrand, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, w wypowiedzi dla France Info.



Posłowie i senatorowie wznowią w związku z tym prace w czwartek w celu przegłosowania dwóch projektów w trybie pilnym. – Parlament, który miał wstępnie respektować ciszę wyborczą do 23 marca, będzie funkcjonował w formie okrojonej w celu „zapewnienia ciągłości życia demokratycznego i bezpieczeństwa sanitarnego” – precyzuje poseł Damien Abad.



– Nie zawiesza się instytucji demokratycznych, gdyż jest niezmiernie ważne, aby funkcjonowały – podkreśla Marc Fesneau, minister odpowiedzialny za relacje z Parlamentem. – Do wydania nowych zaleceń nie wpisujemy niczego do programów, co nie dotyczy koronawirusa – tłumaczy.

Jak wcześniej zapowiedział premier Edouard Philippe, wszystkie reformy w trakcie przygotowań zostają zawieszone, włącznie z budzącą ogromne emocje w społeczeństwie reformą emerytalną.

Ferrand rozmawiał z przewodniczącym grupy parlamentarnej, aby stworzyć zasady na jakich prace zostaną wznowione.



– Wszyscy moi koledzy działają w duchu współpracy, chcą pracować dla dobra wspólnoty – wskazał. – Będąc 20 lat w parlamencie, rzadko było mi dane widzieć taką odpowiedzialność – przyznał z zadowoleniem Jean-Christophe Lagarde, przewodniczący grupy UDI.



Walka z plagą



– Nie może istnieć nic innego, jak jedność narodowa w celu walki z tą plagą – powiedział Philippe Vigier, przewodniczący grupy Liberté et territoires (Wolność i terytoria). – Wszystko to dokonuje się w porozumieniu i zostało bardzo dobrze przygotowane przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego – potwierdził Andre Chassaigne, przewodniczący grupy Gauche Démocrate et républicaine (Lewica demokratyczna i republikańska).



Zbadany z wynikiem pozytywnym jeden z posłów komunistycznych, który wyszedł właśnie ze szpitala, powiedział, że Richard Ferrand skontaktował się z nim, „kiedy był na łóżku szpitalnym, aby przygotować to nadzwyczajne wznowienie parlamentarne”. Łącznie koronawirusem zaraziło się już 18 posłów, więc środki ostrożności będą musiały być wyjątkowe.



– Podjęliśmy maksymalne środki ostrożności, włącznie z redukcją liczby posłów na posiedzeniach i komisjach, z obecnymi tylko dwoma posłami i przewodniczącym grupy – wyjaśnił Fesneau. W związku z tym w Zgromadzeniu będzie przebywało maksymalnie do 30 posłów.

– Mamy 27 czy 28 miejsc dla naszej grupy, tak więc trzech posłów będzie mogło przebywać pięć metrów jeden od drugiego – tłumaczył Lagarde. Jednak jeśli jakiś poseł przybędzie do Palais Bourbon, „wstęp jemu nie będzie mógł być zabroniony, dlatego trzeba liczyć na samodyscyplinę wszystkich grup” – podkreślił Chassaigne.



Pozostaje jeszcze kwestia 20 posłów nieprzypisanych do żadnej grupy. – Powiedziałem Marine Le Pen, że nie powinniśmy być zbyt liczni. Ona doskonale to zrozumiała i przyjęła do wiadomości – oświadczył Ferrand.



Przygotowano specjalny system głosowania, co już jest praktykowane w Senacie. Przewodniczący grup partyjnych będą mogli głosować za wszystkich posłów ze swojej grupy bądź klubu. – Chcieliśmy, aby zapewniona była równość reprezentacji politycznych, ale żeby nie było nierówności w „wadze” politycznej każdej partii – tłumaczył przewodniczący Zgromadzenia Narodowego.



Regularne sprzątanie



Poseł Abad wyjaśnił, że w izbie niższej „będą odbywały się regularne sprzątania sal parlamentarnych przed i po posiedzeniach, a wejścia i wyjścia będą zabezpieczone.



– Oczywiście do dyspozycji będą też żele dezynfekujące (jednak nie będzie masek – red.) jak również afisze z zaleceniami przechodzenia przez bariery – wyjaśnił.



– Wszystkie mikrofony będą spryskiwane i czyszczone środkami dezynfekującymi przez woźnych po każdej przemowie – tłumaczył Lagarde. – Będę dbał o to, aby zalecenia regionalnych agencji sanitarnych były ściśle przestrzegane – zapewnił Ferrand.

– Nie możemy żądać od Francuzów ścisłego przestrzegania zaleceń, podczas gdy sami ich byśmy nie przestrzegali – zaznaczył Vigier.



– Wszystko będzie dokładnie uregulowane, włącznie z kontaktami z prasą – wskazał Chassaigne. Poseł Francuskiej Partii Komunistycznej po wyjściu ze szpitala ograniczył się do pracy z domu letniego oraz udziału w telekonferencjach.



Procedura przewiduje, że posłowie nie będą mogli zamawiać posiłków do budynku Zgromadzenia. – Restauracja i część hotelowa zostaną również zamknięte – potwierdził Lagarde. Głodni będą mogli zaopatrzyć się w pobliskim sklepiku.



Pilne głosowania



– Głosowania w Sejmie i Senacie będą bardzo intensywne, gdyż celem jest przegłosowanie dwóch projektów przed piątkiem lub sobotą – wyjaśnił Richard Ferrand. – Jestem raczej dobrej myśli, gdyż dotyczy to środków natychmiastowych, których celem jest przeciwdziałanie epidemii – dodał.



Senat zajmie się projektem ustawy zezwalającej na przesunięcie drugiej tury wyborów samorządowych, prawdopodobnie na koniec wiosny, oraz przedłużenie mandatów obecnie urzędujących radnych. Projekt ustawy ma również obligować służby do przygotowania raportu podsumowującego sytuację w maju, na podstawie którego można będzie wyznaczyć 21 czerwca jako dzień wyborów.

Senatorzy pochylą się również między innymi nad kwestią zarządzania kontami kampanii wyborczych oraz zapisami pozwalającymi rządowi na stanowienie prawa w formie dekretów bez konieczności przeprowadzenia pełnego procesu legislacyjnego.



300 mld dla firm



Równolegle w izbie niższej będą trwać prace nad projektem ustawy finansowej rektyfikacyjnej. Przewiduje ona między innymi gwarantowanie kredytów bankowych dla przedsiębiorstw zagrożonych upadłością w wysokości 300 mld euro oraz dyspozycje odnośnie bezrobocia częściowego. – Nie możemy tracić czasu na dyskusje, a dekret musi być gotowy w ten weekend – wyjaśnił Vigier.



Zostanie również powołana misja informacyjna dotycząca koronawirusa.



– Przed przystąpieniem do pracy nad tekstem odbędą się sesje pytań do parlamentarzystów, w celu potwierdzenia zgodności z konstytucją. Wszystko to odbędzie się w formule okrojonej. Przewodniczący Senatu Gerard Larcher potwierdził, że będzie możliwe jedno pytanie od każdej grupy – sprecyzował Fesneau.



Z rządu w prace zaangażują się jedynie ministrowie, których resorty biorą bezpośredni udział w walce z epidemią.



– Będzie tam mniej niż dziesięciu ministrów. Celem jest danie przykładu i pokazanie, że bierzemy na siebie odpowiedzialność. Dlatego też premier poprosił nas o nieopuszczanie Paryża – wyjaśnił Fesneau.