KGHM włącza się w walkę z epidemią. Przestawi produkcję na płyn i maseczki

KGHM włącza się w walkę z koronawirusem. Koncern będzie produkował płyn do dezynfekcji rąk oraz maseczki chirurgiczne. W tym celu firma przestawi produkcję w dwóch swoich zakładach.

Produkcją płynu biobójczego zajmie się należąca do KGHM spółka Nitroerg, a maseczki chirurgiczne będzie wytwarzać spółka KGHM Zanam. Środki ochrony mają trafiać do szpitali, urzędów i firm.



W rozmowie z Polskim Radiem prezes KGHM Marcin Chludziński powiedział, że państwowa spółka włączy się również w procesy zakupu niezbędnych środków na potrzeby polskich instytucji. – Staramy się pomóc w zaopatrzeniu w środki ochrony i sprzęt medyczny. Mamy wieloletnie relacje handlowe w różnych miejscach. Korzystając z tych relacji możemy pomóc w przygotowaniu się do niestandardowej sytuacji, z którą mamy do czynienia – mówił Marcin Chludziński.



Prezes KGHM zapewnił, że spółka stara się jak najszerzej współpracować z administracją publiczną. Koncern przekazał do dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Zdrowia 10 tysięcy maseczek ochronnych. Realizowane są też zakupy na potrzeby szpitali. Jeden z budynków KGHM już został przekazany na potrzeby ewentualnej kwarantanny.



KGHM deklaruje, że przekaże niektóre budynki uzdrowiskowe do podobnych celów, a jedna ze spółek koncernu ma możliwość sprawdzania w swoim laboratorium testów na obecność koronawirusa.

