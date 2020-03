Zmiana rozkładu jazdy komunikacji w Warszawie. „Nieodpowiedzialna decyzja”

Widzieliśmy dzisiaj zdjęcia przepełnionych autobusów niektórych linii. Tego dało się uniknąć – komentuje Sebastian Kaleta w opublikowanym na Twitterze wideo. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i poseł PiS odniósł się do zmiany rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w Warszawie - od poniedziałku obowiązuje weekendowy harmonogram. Kaleta zaapelował do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o wycofanie się z podjętej decyzji.

– Apelowałem w ubiegłym tygodniu, by tej decyzji nie podejmować. Niemniej jednak została ona (…) wdrożona. Widzimy niestety, z jakim opłakanym skutkiem – mówi Sebastian Kaleta, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W nagraniu apeluje „o to, żeby (prezydent Warszawy) zmienił jednak decyzję co do sposobu kursowania komunikacji miejskiej”.



– Mamy do czynienia ze stanem epidemiologicznym. Coraz więcej osób zaraża się koronawirusem i wiele instytucji czyni wysiłki, by jak najmniej osób miało bliski kontakt, (…) żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa – zaznacza poseł.



Zauważa, że po mieście porusza się coraz mniej osób, „jednak ciągle należy unikać kontaktu bezpośredniego”.



Kaleta podkreśla, że z środkami transportu przemieszczają się też osoby, które muszą wychodzić z domu, m.in. pracownicy szpitali czy sklepów spożywczych, „czyli tych miejsc, które muszą być otwarte w tym trudnym okresie. – Są narażeni na bliski kontakt z innymi osobami, ponieważ zagęszcza się liczbę osób w jednym składzie autobusu czy tramwaju – zauważa.



– Apeluję do pana prezydenta Trzaskowskiego, by pilnie wycofał się z tych decyzji, które zwiększają ryzyko zarażenia się wśród warszawiaków. To jest bardzo niemądra, nieodpowiedzialna decyzja – ocenia Kaleta.

Niestety, ale błędna decyzja o wprowadzeniu rozkładu weekendowego podjęta przez @trzaskowski_ skutkuje przepełnieniem niektórych kursów. Apeluję do Pana Prezydenta by wycofał się z tej decyzji, która zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się #koronawirus pic.twitter.com/XEPp7yxDRJ — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) March 23, 2020

– Widzieliśmy dzisiaj zdjęcia przepełnionych autobusów niektórych linii. Tego dało się uniknąć – przekonuje sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W jego ocenie, „pasażerowie nie mają możliwości stosowania się do zaleceń, ponieważ w niektórych pojazdach jest po prostu ich zbyt dużo”.



– Panie prezydencie, jeszcze jest pora, żeby się wycofać z tej błędnej decyzji. (…) Im szybciej pan to zrobi tym mniejsze ryzyko, iż osoby, które muszą poruszać się po mieście, będą narażone na niepotrzebny kontakt z innymi osobami – apeluje.

.@trzaskowski_ szuka oszczędności na #koronawirus i naraża warszawiaków na zarażenie wprowadzając w tygodniu weekendowy rozkład jazdy ��‍♂️



Zdjęcie od @Gruchalski pic.twitter.com/NM2xo9jclb — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) March 23, 2020

Metro Trocka dziś rano. Na pewno ten autobus nie jest pełny, ale do pustego też mu daleko.

Te zmiany w komunikacji to igranie z ogniem. pic.twitter.com/kpZfPNk4Dn — Dawid Miązek (@D_Miazek) March 23, 2020

Komunikacja miejska w Warszawie ze zmienioną częstotliwością kursuje od poniedziałku. Stołeczny transport publiczny przeszedł na rozkład weekendowy.Jak wyjaśnił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, z transportu publicznego korzysta coraz mniej warszawiaków – od około 20 do 30 proc. dotychczasowej średniej. Jego zdaniem można ograniczyć kursowanie autobusów, tramwajów i metra, przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności związanych z ochroną przed przenoszeniem koronawirusa.