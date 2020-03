Krok do darmowego internetu dla studentów i doktorantów

Zwróciłem się do operatorów sieci komórkowych o przyznanie bezpłatnego dostępu do transferu danych dla studentów i doktorantów — poinformował wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wszyscy powinni mieć równe szanse udziału w nauczaniu online — dodał.

Zwróciłem się do operatorów sieci komórkowych o przyznanie bezpłatnego dostępu do transferu danych dla studentów i doktorantów. Wszyscy powinni mieć równe szanse udziału w nauczaniu online. #pakietdlastudenta #koronawiruswPolsce #koronawirus #studenci #doktoranci @nauka_gov_pl — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) March 23, 2020

źródło: Twitter, PAP

W sobotę Jarosław Gowin poinformował, że w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, na posiedzeniu kierownictwa jego resortu podjęto decyzję o przedłużeniu do 10 kwietnia zawieszenia funkcjonowania uczelni.Minister podkreślił przy tym, że zawieszenie nie oznacza zamknięcia uczelni. — Powinny być kontynuowane — tak, jak się to resztą dzieje w ostatnim tygodniu - jak najszerzej zajęcia online — mówił.Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz wyjaśnił, że możliwość nauczania online w przypadku studentów jest jeszcze szersza niż w przypadku uczniów. Pierwotnie zawieszenie zajęć dydaktycznych miało trwać do 25 marca.