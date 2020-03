Ponad 350 podchorążych w kwarantannie. Zamknięto akademik WAT

Jeden z akademików Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zamknięto po tym, gdy wobec zakwaterowanej w nim studentki zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem. Kwarantanną objęto 357 podchorążych i czterech żołnierzy – potwierdziła rzeczniczka WAT Ewa Jankiewicz.

Rzeczniczka WAT poinformowała, że podchorąży z podejrzeniem koronawirusa została przewieziona do szpitala. Kobieta ta, mając objawy grypopodobne, zadzwoniła do Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej i został z nią przeprowadzony wywiad telefoniczny.



Jak zaznaczyła Jankiewicz, z wywiadu wynika, że nie miała kontaktów z osobą zakażoną. Wykluczony jest także jej pobyt za granicą.



Dopytywana, kiedy można spodziewać się wyniku badań, Jankiewicz odpowiedziała, że według wstępnych informacji – we wtorek lub w środę.

Rzeczniczka podkreśliła, że teraz nikt nie może wyjść z akademika lub do niego wejść. Zapewniła, że zachowywane są wszystkie środki bezpieczeństwa dla zamkniętych w nim podchorążych i żołnierzy oraz że zgodnie z procedurami dostarczane są im posiłki.– Podchorążowie też mają nakaz przebywania w swoich pokojach, nieprzemieszczania się – wskazała.