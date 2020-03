Sprawiedliwi wśród Narodów Świata dostają zakupy do domu

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, którzy mieszkają w Warszawie lub w okolicy, mają dostarczane zakupy do domu. Dowozi im je Silent Hero Taxi – powiedział Jonny Daniels, prezes fundacji From the Depths, która kieruje tą inicjatywą. Zakupy za darmo otrzymuje około 40 osób.

Silent Hero Taxi to bezpłatne taksówki dla polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Projekt obejmuje zasięgiem Warszawę i okolice. Działa od ponad roku.



Dotąd taksówki pomagały głównie za darmo przemieszczać się tym osobom. Teraz, ze względu na obowiązujący stan epidemii, nieco przekształciły swą działalność i podopiecznym fundacji From the Depths dowożą zakupy.



Fundacja chce w ten sposób ograniczyć ryzyko zarażenia się koronawirusem przez Sprawiedliwych, którzy są w grupie ryzyka. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci koronawirusa i zgon są właśnie osoby starsze, z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

– Dostarczamy artykuły spożywcze i zaspokajamy ich podstawowe potrzeby, aby mieć pewność, że nie opuszczają swoich domów, jeśli nie jest to konieczne – powiedział o tej inicjatywie Jonny Daniels.



Ktoś z fundacji dzwoni też codziennie do tych osób, aby się upewnić, czy czegoś nie potrzebują. Każdy ze Sprawiedliwych może również sam zadzwonić do fundacji w dowolnym momencie i powiedzieć, czego potrzebuje.



Fundacja przy tej inicjatywie zdecydowała się również podjąć dodatkowe środki ostrożności. Taksówki są dezynfekowane przed każdym kursem, a kontakt dowożących ze Sprawiedliwymi jest minimalny.



Pomoc z Silent Hero Taxi otrzymuje około 40 osób z Warszawy i z jej okolic.