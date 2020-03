Pierogomat – biznes w czasie koronawirusa [WIDEO]

Stały punkt kulinarnych poszukiwań zagranicznych turystów, ale i regularny gość na polskich stołach – pierogi, czyli niezaprzeczalny hit rodzimej kuchni. Idea automatu z tymi przysmakami powstała kilka miesięcy temu w głowie Piotra Oleszczaka. Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa pomysł okazał się wyjątkowo trafnym rozwiązaniem. Na Lubelszczyźnie stanął pierwszy w Polsce „pierogomat”.

– Przychodzimy do pierogomatu, wrzucamy piątkę przykładowo, wciskamy przycisk „pierogi ruskie”. Okienko się otwiera, wyciągamy pudełko i jeżeli chcemy drugą paczkę, powtarzamy tę operację – wyjaśnia właściciel urządzenia Piotr Oleszczak w rozmowie z anglojęzycznym kanałem Telewizji Polskiej Poland In.



Urządzenie stanęło w Poniatowej (woj. lubelskie) i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców miasteczka. Jak zapewnia pomysłodawca, pierogi, które są sprzedawane w automacie, wykonywane są według starej receptury jego mamy. – Są to pierogi naprawdę jak od babci – dodaje.



Pierogomat jest regularnie zaopatrywany w świeże, ręcznie robione pierogi w różnych smakach: ruskie, z mięsem, soczewicą, kapustą i grzybami oraz kopytka.

źródło: Poland In

W czasie epidemii COVID-19 niezwykle ważne jest również zachowanie wszystkich możliwych procedur bezpieczeństwa, o co apelują służby sanitarne i władze. Oleszczak wskazuje, że pierogomat uprości zakupy pożywienia. – Jest na pewno bezpieczniej, mniejszy kontakt jest z innymi ludźmi, mniej ludzie są narażeni na zarażenie się wirusem – mówi rozmówca Poland In.