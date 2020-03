„Martwy pies”, cały w czerwonej mazi. Niemal doprowadził właściciela do zawału [WIDEO]

Ubrudzony czerwoną substancją, niedający oznak życia pies przeraził swoich właścicieli. Zdjęcia martwego, zdawałoby się, leżącego na podłodze czworonoga trafiły do mediów społecznościowych. Tam bowiem Candy The Corgi, tak nazywa się pies, ma ponad 66 tys. fanów.

Niesforny zwierzak na czerwono ubrudził także podłogę wokół, przez co pomieszczenie wyglądało niemal jak miejsce zbrodni.



Okazało się jednak, że jedynym winowajcą był dżem, do którego zapasów dobrał się Candy Corgi, wykorzystując nieuwagę opiekunów.



Do internetu trafiło m.in. nagranie, jak mały czworonóg zajada się arbuzem. Jego właściciele udostępnili także zdjęcie pieska całego ubrudzonego dżemem. Fotografie komentowali fani Candy The Corgi, a wpis zebrał ponad 350 tys. polubień.





