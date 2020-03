Koronawirus spowodował spory spadek policyjnych interwencji

– W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem liczba zdarzeń drogowych spadła nawet o 60 proc. – poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 50 proc. spadek policyjnych interwencji.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji podkreślił, że koronawirus ma istotny wpływ na codzienną służbę policjantów. Jak zaznaczył, dotyczy to wszystkich pionów w policji. W przypadku liczby zdarzeń drogowych policjanci odnotowują nawet 60-proc. spadek.



– Wprawdzie ostatnie dni to widoczny wzrost liczby kierujących, co można śmiało tłumaczyć unikaniem środków komunikacji publicznej przez mieszkańców Warszawy. Widzimy jednak spokojniejszy styl jazdy – ocenił nadkom. Sylwester Marczak.

Dodał, że ostatniej doby Komenda Stołeczna Policji odnotowała poniżej tysiąca interwencji, podczas gdy zazwyczaj liczba interwencji przekracza dziennie nawet 2 tys.

– Oczywiście pracy nie brakuje. Przede wszystkim związana jest ona z licznymi kontrolami osób objętych kwarantanną. Z godziny na godzinę przybywa nam nowych osób w kwarantannie, zbliżamy się już do liczby 8 tys. – zaznaczył Marczak.



Podkreślił, że policjanci zbierają najważniejsze informacje i przekazują je dalej, by objętym przymusową kwarantanną nie zabrakło podstawowych produktów, w szczególności leków. Dodał, że od niedzieli działania policjantów z garnizonu stołecznego wspomaga ponad 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.



Rzecznik zaznaczył, że policjanci podczas służby spotykają się z sympatią i szacunkiem ze strony wielu osób.



– Za to wszystko bardzo dziękujemy i działamy dalej – powiedział. Zaapelował jednocześnie o przestrzeganie kwarantanny.



– Pozostałych zachęcam również do unikania miejsc gromadzenia się osób. Przeanalizujmy raz jeszcze wszystkie informacje, które napływają do nas z Europy i ze świata, i zobaczmy, jak ważna jest kwarantanna. Bez względu na to, ile mamy lat, gdzie pracujemy, nasze działania mają sens wtedy, gdy działamy razem – powiedział rzecznik KSP.

W piątek rząd w związku z wprowadzeniem stanu epidemii podwyższył kary za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny z 5 do 30 tys. zł. Wprowadzono również mechanizm śledzenia, czy osoba poddana kwarantannie przebywa w domu.



W czwartek wieczorem Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło proces udostępniania aplikacji „Kwarantanna domowa”. Można ją pobrać z App Store lub Google Play.



SMS zachęcający do pobrania aplikacji do objętych kwarantanną wysyła resort cyfryzacji. Otrzymanie wiadomości oznacza, że dane osoby objęte kwarantanną są w bazie MC i że mogą rozpocząć korzystanie z aplikacji.



Aplikacja umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywa osoba objęta kwarantanną i podstawową ocenę stanu zdrowia. Daje również możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach mogą dostarczać leki czy artykuły spożywcze.