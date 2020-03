„Dzieci rozsiewają koronawirusa”. Poradnik „Posłuchaj naukowca” [WIDEO]

Dzieci co prawda mogą zakazić się koronawirusem i go rozsiewają, ale są bezpieczne. Częstość występowania zapalenia płuc u nich jest znikoma, wynosi 0,1 proc. – przekonuje genetyk i pediatra prof. Marek Sanak. Ekspert wystąpił w najnowszym wideo akcji „Posłuchaj naukowca”, realizowanej przez resort nauki.

Przez tę rozpoczętą w zeszłym tygodniu akcję Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce przekazywać rzetelne informacje na temat koronawirusa i obalać związane z nim fake newsy. MNiSW planuje zamieszczać 1-2 filmy dziennie.



– Chciałbym powiedzieć, że dzieci są bezpieczne. Co prawda ulegają zakażeniu i rozsiewają wirusa, ale częstość występowania zapaleń płuc u dzieci jest znikoma, jest rzędu 0,1 proc. Dotyczy to grupy wiekowej do 10 lat – powiedział pediatra i genetyk prof. Marek Sanak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w filmie udostępnionym przez resort nauki.



Jego zdaniem podjęte kroki mające na celu ograniczenie zdolności rozprzestrzeniania się wirusa przez zamknięcie m.in. żłobków, przedszkoli, szkół wyższych przyniosą efekty.

– Takie efekty będą widoczne już w najbliższych tygodniach. Okres wylęgania wirusa średnio wynosi 6,5 dnia. Należy oczekiwać spadku narastania liczby zakażonych właśnie w ciągu najbliższego tygodnia – podkreślił.

Naukowiec „bezwzględnie zalecił”, by osoby powyżej 60. roku życia były chronione przed kontaktami, które mogłyby doprowadzić do ich zakażenia.



– Współczesne statystyki, a tych zgonów już było wiele tysięcy, mówią, że ciężki przebieg zakażenia płuc występuje praktycznie wyłącznie u osób, które przekroczyły ten wiek lub mają ciężkie choroby podstawowe, takie jak choroby serca, cukrzycę albo choroby nerek – przypomniał prof. Sanak.



Resort nauki poinformował na Twitterze, że czeka na pytania związane z koronawirusem. Można jest kierować na adres email: posluchajnaukowca@nauka.gov.pl.

