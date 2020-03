Nie będzie święcenia pokarmów ani procesji. KEP o Triduum w obliczu pandemii

Nie będzie obmycia nóg w Wielki Czwartek ani święcenia pokarmów w Wielką Sobotę – to nowe zalecenia prezydium Konferencji Episkopatu Polski odnośnie sprawowania liturgii w trakcie Wielkiego Tygodnia. Ostateczna decyzja należy od metropolitów diecezji.

W Wielki Czwartek podczas wieczornej liturgii „zaleca się opuszczenie obrzędu umywania nóg”. Jeśli chodzi o Mszę Świętą Krzyżma, „w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa na terenie diecezji, zaleca się zawężenie uczestników (…) do najbliższych współpracowników biskupa” – podało prezydium KEP w komunikacie.



Zgodnie z nowymi rozporządzeniami Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów może ona zostać przełożona „na termin późniejszy”.



Czuwanie przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek będzie mogło się odbywać jedynie w małych grupach.



Konferencja Episkopatu Polski nie zaleca „organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów”. Zamiast tego proponuje się „obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym”.



W Wielką Sobotę podczas Wigilii Paschalnej na początku liturgii i „przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego. (…) W czasie »Liturgii chrzcielnej« należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne”, odwołując się do rozporządzeń watykańskich.



„W Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie zaleca się używania pokropień” – podało prezydium KEP.

źródło: episkopat.pl

„Wyrazy pobożności ludowej i procesje, które wzbogacają dni Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalne, mogą decyzją biskupa diecezjalnego zostać przeniesione na inne dogodne dni, np. 14 i 15 września” – napisano w dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.