„W tarczy antykryzysowej będą rozwiązania dla rolników; prezydentowi na tym zależało”

W pakiecie ustaw tzw. tarczy antykryzysowej będą rozwiązania skierowane do rolników, na czym bardzo zależało prezydentowi Andrzejowi Dudzie – powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Wśród rozwiązań ma się znaleźć m.in. możliwość zwolnienia ze składek na KRUS na kwartał – dodał.

– Prezydent bardzo mocno naciskał i wnioskował do rządu, by większym wsparciem w ramach tarczy antykryzysowej objąć rolników. Rozmowy na ten temat trwały w sobotę i w niedzielę. Ustalono, że takie wsparcie dla rolników będzie częścią pakietu pomocowego dla gospodarki – powiedział rzecznik prezydenta.



Zaznaczył, że jednym z rozwiązań jest zawieszenie składek na KRUS na kwartał, analogicznie do rozwiązań przewidzianych dla przedsiębiorców dotyczących składek na ZUS. Zaznaczył, że o dalszych szczegółach informacji będzie udzielać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Rządowy pakiet rozwiązań, mających ograniczyć skutki dla gospodarki epidemii koronawirusa, jest konsultowany. Z dotychczasowych informacji wynika, że pakiet pod koniec tygodnia, najprawdopodobniej w najbliższy piątek, ma być rozpatrywany przez Sejm.

źródło: pap

W sobotę prezydent Duda poinformował, że projekt uwzględni także rozwiązanie, zgodnie z którym zwolnieni z płacenia składek ZUS przez trzy miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego tego roku.