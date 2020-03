Gowin: Jeśli wrócimy do normalnego funkcjonowania, nie będzie przekładania zajęć

Jeżeli wrócimy do normalnego funkcjonowania państwa po świętach, nie będzie potrzeby przekładania zajęć na następny semestr – powiedział wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin. – Być może zdecydujemy się na jakieś przedłużenie roku akademickiego – dodał.

Gowin w PR1 został zapytany m.in. o próby przeniesienia zajęć z semestru letniego na semestr jesienny na uczelniach.



– Jeżeli wrócimy do normalnego funkcjonowania państwa, uczelni, szkół po świętach, a mam wielką nadzieję, że tak, bo zwłaszcza gospodarczo jest to niezwykle ważne, to wtedy nie będzie istniała potrzeba przekładania zajęć na następny semestr – odpowiedział.



– Być może zdecydujemy się na jakieś przedłużenie roku akademickiego. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że w przypadku uczelni to jest z różnych powodów dużo prostsze niż w przypadku szkół, chociażby dlatego, że rok akademicki, z formalnego punktu widzenia, trwa do 30 września – przypomniał Gowin.



Jak mówił, „być może wystarczy nieco skrócić wakacje, nieco przedłużyć sesję egzaminacyjną, być może wystarczy też sięgnąć po takie metody, jak możliwość zaliczania zajęć online”.



Podkreślił, jeżeli chodzi o uczelnie, jest „dużym optymistą”.

W zeszłym tygodniu minister poinformował na briefingu prasowym, że w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, na posiedzeniu kierownictwa jego resortu podjęto decyzję o przedłużeniu do 10 kwietnia zawieszenia funkcjonowania uczelni.