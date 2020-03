Terytorialne zamknięcia w Polsce? Minister zdrowia wyjaśnia

Na razie nie ma podstaw do terytorialnych zamknięć w Polsce. Zachorowania rozkładają się równomiernie — poinformował w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

— Na razie nie ma podstaw do takich terytorialnych zamknięć w Polsce. Gdybyśmy mieli tak duże różnice regionalne, jak Włochy czy Hiszpania, wtedy uzasadnione jest zamykanie całych regionów, ale w Polsce mamy bardzo równomierne rozłożenie się osób zarażonych — wyjaśnił na antenie RMF FM minister.



Dodał też, że na koniec tego tygodnia możemy mieć kilka tysięcy zakażeń koronawirusem. — Najgorsze przed nami. Na pewno znaczny wzrost zachorowań — zauważył. — Nie możemy się jeszcze cieszyć, choć liczba zarażonych jest niższa od przewidywanej. Nie można na razie wyciągać z tego daleko idących wniosków — podkreślił minister zdrowia.



Jednocześnie wyjaśnił, że „nie mamy danych, żeby się spodziewać, kiedy liczba zakażeń zacznie spadać” w Polsce.



Pytany o możliwy scenariusz rozwoju epidemii minister zaznaczył, że to „pierwszy wybuch tego wirusa na świecie, w związku z tym mówienie, że będzie on tak jak grypa sezonowy, jest po prostu wróżeniem z fusów”.

Dodał też, że sposobem na zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem jest izolacja. — Jeśli wychodzimy do lasu, to nie po to, by siedzieć przy grillu lub pójść z dziećmi na plac zabaw — wytłumaczył.



Minister zapytany o zasadność przesunięcia terminu wyborów prezydenckich dodał, że nie leży to w jego kompetencjach, ale więcej będzie można powiedzieć po Świętach Wielkanocnych. — Zależy, jaką będziemy mieli sytuację w szpitalach. Zależy, ile osób będzie mogło wyjść z domu. To są takie dane, na podstawie których mogę rekomendować pewne rzeczy — powiedział.



Liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła w poniedziałek rano do 649, po tym, gdy wykryto go u kolejnych 15 osób. W wyniku choroby COVID-19 zmarło w Polsce 7 osób.

