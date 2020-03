Zatłoczona komunikacja w Warszawie. „To jawne narażanie na niebezpieczeństwo”

Komunikacja miejska w Warszawie działa w trybie weekendowym. Taka decyzja prezydenta stolicy spowodowała, że na niektórych liniach zrobiło się tłoczno. To niebezpieczne — oceniają internauci. Trzaskowski szuka oszczędności na koronawirusie, narażając warszawiaków — skomentował Sebastian Kaleta.

Od poniedziałku komunikacja miejska w Warszawie kursuje według rozkładu weekendowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyjaśnił, że z transportu publicznego korzysta coraz mniej warszawiaków — od około 20 do 30 proc. dotychczasowej średniej.



Dlatego — zdaniem prezydenta — można ograniczyć kursowanie autobusów, tramwajów i metra, przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności związanych z ochroną przed przenoszeniem koronawirusa.



W ocenie władz stolicy nie ma również przesłanek do tego, by wprowadzić darmowy transport publiczny.



— Stolica funkcjonuje w miarę możliwości normalnie, na tyle, na ile to możliwe w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Podobnie komunikacja miejska. Dzięki temu w pojazdach jeździ niewielu pasażerów, co z kolei umożliwia utrzymanie bezpiecznych odstępów między pasażerami — wyjaśniała rzecznik prasowy ratusza Karolina Gałecka.



Zmiany w komunikacji miejskiej spowodowały m.in. to, że w niektórych liniach zrobiło się tłoczno, pasażerowie stoją obok siebie, nie stosując się do zalecanych przez służby obostrzeń.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta — podobnie jak wielu internautów — zwrócił uwagę na ten problem. W jego ocenie Trzaskowski „szuka oszczędności na koronawirusie i naraża warszawiaków na zarażenie, wprowadzając w tygodniu weekendowy rozkład jazd”.

.@trzaskowski_ szuka oszczędności na #koronawirus i naraża warszawiaków na zarażenie wprowadzając w tygodniu weekendowy rozkład jazdy ��‍♂‍



Zdjęcie od @Gruchalski pic.twitter.com/NM2xo9jclb — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) March 23, 2020

Bardzo gratuluję @WTP_Warszawa @trzaskowski_ za przemyślane decyzje dotyczące komunikacji miejskiej. Może warto było ocenić obciążenia poszczególnych linii zanim się je obcięło. Nawet w połowie trasy nie jesteśmy.#coronavirus pic.twitter.com/DvRqUB44qN — Barbara (@burczynskab) March 23, 2020

Panie @trzaskowski_



Wiem, że jazda prawie pustych autobusów/tramwajów jest finansowo niekorzystna, ale jest to zdecydowanie BEZPIECZNIEJSZE dla pasażerów i kierowców/motorniczych.



Może zamiast na różne organizacje Rabieja, czy Strefy Relaksu, na to przeznaczyć teraz środki? — Samuel Pereira ���� (@SamPereira_) March 23, 2020

Ja się przesiadłem w samochód już tydzień temu, ale osobom jeżdżącym komunikacją po tej idiotycznej decyzji @trzaskowski_ i @WTP_Warszawa nie zazdroszczę. Przecież to jest kryminał, jawne narażenie mieszkańców na niebezpieczeństwo! — Bartek Radecki (@bonso17) March 23, 2020

Przyznam, że kiedy rozmawialiśmy o tym z @Gruchalski przed weekendem, przekonywałem go, że może nie będzie tak źle. Ale jest, jest źle. Panie prezydencie @trzaskowski_, proszę cofnąć tę decyzję, zanim staniemy się drugim Bergamo. Wiem, że będzie drożej, ale życie nie ma ceny. https://t.co/7foZxogL4m — Łukasz Rogojsz (@Lukasz_Rogojsz) March 23, 2020