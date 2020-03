„LOT-em do domu” wróciło 30 tys. Polaków. „W kraju czekają bezpłatne pociągi”

Dzięki liniom lotniczym LOT dotąd 30 tys. Polaków skorzystało z możliwości powrotu do domu – poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W TVP Info wskazał także na współpracę przy operacji „LOT do domu” spółki PKP Intercity. – W kraju na pasażerów (wracających z zagranicy – red.) decyzją rządu czekają bezpłatne pociągi – powiedział Adamczyk.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego, a w ostatnich dniach także stanu epidemii, spadła liczba obywateli zainteresowanych transportem publicznym. Miało to wpływ także na częstotliwość ruchu kolejowego.



Na antenie TVP Info minister Adamczyk wyjaśnił, że z kursujących standardowo 232 pociągów PKP Intercity obecnie jeździ 178. Podobnie jest w przypadku przewozów wewnątrz wojewódzkich, gdzie liczbę pociągów zmniejszono z 3,5 do 2,5 tys.



– Pasażerów jest zdecydowanie mniej, stąd ta różnica. Założyliśmy – i tego się trzymamy – że wszystkie połączenia muszą być drożne – zapewnił szef resortu infrastruktury.

Jednym z elementów operacji „LOT do domu” jest także pomoc w dotarciu Polaków w różne części kraju.

– Na pasażerów czekają pociągi PKP Intercity, które decyzją rządu bezpłatnie przewożą pasażerów na czterech podstawowych kierunkach – wyjaśnił Adamczyk.



Lądujący w Warszawie obywatele mogą dostać się do:

Kołobrzegu przez Trójmiasto,

Przemyśla przez Kraków,

Bielska-Białej przez Katowice i

Wrocławia przez Łódź.



Adamczyk poinformował także, że dotąd z akcji Polskich Linii Lotniczych LOT pn. „LOT do domu” skorzystało już 30 tys. Polaków. – Do końca tego tygodnia planujemy przewieźć do kraju ponad osiem tysięcy pasażerów – dodał.