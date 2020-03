Chińscy naukowcy: 44 proc. infekcji może pochodzić od osób bez objawów

Koronawirus jest zaraźliwy przed wystąpieniem objawów choroby COVID-19, a nawet 44 proc. infekcji może pochodzić od osób bez objawów — ocenili chińscy naukowcy w badaniu. Nie zostało ono jak dotąd poddane naukowej weryfikacji.

Badacze zaapelowali o dostosowanie środków przeciwdziałania epidemii tak, aby brały pod uwagę „znaczącą transmisję przedobjawową”. Zalecili śledzenie na szerszą skalę kontaktów osób zakażonych.



Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Kantonie i Uniwersytetu Hongkongu (HKU) przeanalizowali 94 przypadki zainfekowanych koronawirusem pacjentów leczonych w kantońskim 8. Szpitalu Ludowym, a dodatkowo przypadki 77 par osób zakażonych i zakażających — napisano w wynikach badania zamieszczonych na platformie medRxiv.



Badacze wywnioskowali, że osoby zakażone same zaczynają zarażać średnio 2,5 dnia przed wystąpieniem objawów, przy czym szczyt zaraźliwości następuje w momencie pojawienia się objawów lub jeszcze przed nim.



Oszacowali również, że w 44 proc. przypadków do infekcji może dochodzić w chwili, gdy osoba zarażająca nie ma jeszcze objawów. Autorzy badania zaznaczyli, że osoby z objawami często były już izolowane, co zapobiegało dalszemu roznoszeniu przez nie wirusa. „Jest jednak jasne, że transmisja przedobjawowa najprawdopodobniej zdarza się z istotną częstotliwością” — stwierdzili.

źródło: pap

„Aby skutecznie opanować epidemię, należy pilnie rozważyć bardziej inkluzywne kryteria śledzenia kontaktów, by wychwytywać potencjalne transmisje 2-3 dni przed wystąpieniem objawów” — zalecili badacze we wnioskach.Biorąc pod uwagę, że do znacznej części zakażeń może dochodzić przed wystąpieniem objawów, takie środki, jak zwiększona higiena osobista i dystansowanie społeczne, będą prawdopodobnie głównym narzędziem kontroli epidemii w społecznościach — dodano.