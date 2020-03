„#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie”. Wirtualne zwiedzanie obiektów kultury

Zwiedzajmy, słuchajmy koncertów, czytajmy, oglądajmy i kontemplujmy sztukę w internecie – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowego zachęca do korzystania z kultury online. Do akcji ministerstwa „#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie” przyłączają się kolejne instytucje kultury, nie tylko prowadzone i współprowadzone przez resort kultury, ale także samorządowe. Te, które brały już w niej udział, poszerzają swoją ofertę.

Ich zestawienie można znaleźć na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Korzystając z tych informacji, które znajdują się na naszych stronach można dotrzeć do bardzo wielu scyfryzowanych zasobów naszej kultury – zachęca wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.



Na stronie resortu można znaleźć propozycje największych polskich muzeów, jak Muzeum Narodowe w Warszawie czy Muzeum Narodowe w Krakowie; teatrów i oper, jak Teatr Wielki – Opera Narodowa czy Polska Opera Królewska; zespołów, jak Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz instytutów i centrów kultury, jak Instytut Adama Mickiewicza czy Narodowe Centrum Kultury, a także Bibliotek i archiwów, jak Biblioteka Narodowa – zasoby Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona czy Archiwa Państwowe.

Zarówno duże, jak i małe muzea, centra sztuki i galerie udostępniają swoje zbiory zwiedzającym online; proponują wirtualne spacery, ale często mają także specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci z propozycją publikacji w wersji elektronicznej, gier i filmów.Wirtualne koncerty i spektakle to z kolei propozycje filharmonii, oper i teatrów. Wśród propozycji są także nagrania audio obejmujące wydawnictwa płytowe i wywiady wideo z artystami.