„Pomogą zapanować nad tłumem”. Stewardzi gotowi do pomocy w supermarketach

Stewardzi pracujący na co dzień na stadionie lidera angielskiej ekstraklasy piłkarskiej – Liverpoolu – są do dyspozycji właścicieli supermarketów w hrabstwie Merseyside – zapowiedział dyrektor klubu Peter Moore. „Pomogą zapanować nad tłumem” – napisał.

Moore napisał na Twitterze, że stewardzi mogą przyczynić się do uniknięcia kolejnych zakażeń.



„Oferują swój czas i doświadczenie na zasadzie wolontariatu, aby pomóc zapanować nad tłumem, organizować kolejki, dbać o porządek na parkingach, pomagać osobom starszym i chorym, przenosząc im zakupy do samochodu, itp. Są najlepsi w swoim fachu i z radością pomogą w sposób, jaki uznacie za właściwy (i bezpieczny) w waszych lokalach” – zwrócił się do właścicieli supermarketów.



Według ostatnich danych w Wielkiej Brytanii jest ponad 5 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ok. 250 osób.



Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki w Anglii są zawieszone co najmniej do 30 kwietnia.

