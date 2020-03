Autobus nie przyjeżdża? Duże zmiany w stołecznej komunikacji miejskiej

Od poniedziałku komunikacja miejska w Warszawie kursuje ze zmienioną częstotliwością. Stołeczny transport publiczny – zgodnie z zapowiedzią prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego – przeszedł na rozkład weekendowy. Na podobny krok zdecydowały się władze Poznania.

Jak wyjaśnił Trzaskowski, z transportu publicznego korzysta coraz mniej warszawiaków – od około 20 do 30 proc. dotychczasowej średniej. Dlatego – zdaniem prezydenta – można ograniczyć kursowanie autobusów, tramwajów i metra, przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności związanych z ochroną przed przenoszeniem koronawirusa.



W ocenie władz stolicy nie ma przesłanek do tego, by wprowadzić darmowy transport publiczny.



– Stolica funkcjonuje w miarę możliwości normalnie, na tyle, na ile to możliwe w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Podobnie komunikacja miejska. Dzięki temu w pojazdach jeździ niewielu pasażerów, co z kolei umożliwia utrzymanie bezpiecznych odstępów między pasażerami – wyjaśniła rzeczniczka prasowa ratusza Karolina Gałecka.



Przypomniała, że Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił specjalną podstronę Zawieszenie biletu na WKM , na której osoby zainteresowane zawieszeniem biletu mogą to zrobić zdalnie.

W zeszłym tygodniu, w czwartek, z obydwu linii podziemnej kolejki skorzystało łącznie 107 tys. pasażerów, o 565 tys. mniej niż na początku marca – informowała rzeczniczka prasowa metra Anna Bartoń.

Najmniej pasażerów od czasu ogłoszenia informacji o „pacjencie 0” wsiadło do wagoników metra w poprzednią niedzielę. Na stacje metra obydwu linii weszło wówczas 45 tys. osób. Tymczasem w niedzielę 1 marca metrem przejechało 230 tys. podróżnych.



Szczegóły zmian można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.



Od poniedziałku także komunikacja miejska na terenie aglomeracji poznańskiej będzie funkcjonować zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. Według szacunków tamtejszego Zarządu Transportu Miejskiego z tramwajów i autobusów korzysta teraz mniej niż 20 proc. dotychczasowych pasażerów.