Pandemia koronawirusa: 330 tys. zakażonych na całym świecie

Prawie 14,5 tys. ofiar śmiertelnych i 330 tys. zakażonych – to najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa na świecie, podawane przez naukowców z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Maryland. Wirus jest już niemal we wszystkich krajach świata. Wciąż gwałtownie rośnie liczba ofiar we Włoszech i Hiszpanii.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Włoska obrona cywilna podała, że w niedzielę zmarło ponad 600 osób, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do prawie 5,5 tys. Ponad 1,7 tys. osób zmarło już w Hiszpanii, a gwałtownie rosną też dane z Francji i Wielkiej Brytanii.



Pierwsze ofiary śmiertelne zanotowano w Czechach, gdzie zmarł 95-letni mężczyzna, a także w Rumunii i Macedonii Północnej. Z kolei w Syrii odnotowano pierwszy przypadek zakażenia. W nocy z soboty na niedzielę potwierdzono też pierwsze infekcje w palestyńskiej Strefie Gazy. Na kwarantannę odesłano kilkanaście osób, które miały kontakt w chorymi. Wśród odizolowanych jest szef sił bezpieczeństwa Hamasu.



Z kolei w Egipcie zmarł wysoki rangą oficer wojska, który zakaził się prawdopodobnie w czasie prowadzonej przez armię dezynfekcji pomieszczeń.



Wiele krajów wprowadza właśnie drastyczne restrykcje. W Jordanii i Argentynie grozi więzienie za złamanie zakazu opuszczania domów. W Indiach wprowadzono godzinę policyjną od rana do wieczora.



Niemiecka kanclerz Angela Merkel poddała się domowej kwarantannie po tym, jak okazało się, że lekarz, który ją badał, jest zakażony koronawirusem. Rzecznik niemieckiego rządu twierdzi, że Merkel będzie nadal wykonywać obowiązki z domu.



Pierwszym amerykańskim senatorem zakażonym wirusem jest Republikanin Rand Paul. Pozytywny wynik dał test przeprowadzony u hiszpańskiego śpiewaka Placido Domingo. Wcześniej koronawirusa zdiagnozowano m.in. u unijnego negocjatora Michela Barniera.





#wieszwiecej Polub nas