Przewodniczący World Athletics: Igrzyska w Tokio w pierwotnym terminie nie są możliwe

Szef Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej (World Athletics) Sebastian Coe uważa, że przeprowadzenie igrzysk olimpijskich w Tokio w pierwotnym, lipcowo-sierpniowym terminie z uwagi na koronawirusa nie jest możliwe. „To nie jest ani wykonalne, ani pożądane” – zauważył Brytyjczyk.

Sternik światowej lekkoatletyki zwrócił się do przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha o przełożenie igrzysk, które mają się odbyć między 24 lipca a 9 sierpnia, podkreślając, że wszystkie kontynentalne federacje jednogłośnie opowiadają się za taką decyzją.



Oświadczenie Coe ukazało się kilka godzin po tym, jak MKOl ogłosił, że w ciągu czterech tygodni prawdopodobnie podejmie decyzję ws. igrzysk i po raz pierwszy oficjalnie dopuścił możliwość ich przełożenia.



Jak wskazał w liście do Bacha Coe, każdy z szefów kontynentalnych federacji lekkoatletycznych uważa, że biorąc pod uwagę fakt, jak wielu sportowców nie może normalnie trenować, nie należy oczekiwać, że zawody będą uczciwe, oparte o równe szanse wszystkich uczestników.



„Brak równych szans, to utrata uczciwej konkurencji. A tego nikt nie chce” – podkreślił prezes World Athletics i dodał, że kierowana przez niego organizacja jest gotowa na współpracę z MKOl i innymi dyscyplinami nad alternatywnym terminem igrzysk.



Jak dodał, nikt nie chce przełożenia igrzysk, ale nie można ich organizować za wszelką cenę, a na pewno nie kosztem bezpieczeństwa sportowców.



„Wierzę, że nadszedł ten czas i jesteśmy winni naszym sportowcom dać ulgę tam, gdzie możemy” – zaznaczył Coe, który najpierw odegrał znaczącą rolę w uzyskaniu przez Londyn prawa organizacji igrzysk 2012 r., następnie był szefem komitetu organizacyjnego i wreszcie został szefem World Athletics (dawniej IAAF).





