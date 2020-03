Włochy wstrzymują produkcję z powodu pandemii koronawirusa

We Włoszech z powodu pandemii koronawirusa wstrzymano produkcję. Dotyczy to całego kraju. Działają tylko zakłady, których działalność jest niezbędna dla funkcjonowania państwa. Produkcja ma być wstrzymana od dziś do 3 kwietnia.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Decyzji o wstrzymaniu produkcji od wielu dni domagali się eksperci, a także władze i mieszkańcy północnych regionów Włoch, gdzie mimo pandemii działała ponad połowa fabryk. Premier Giuseppe Conte informując o wprowadzeniu nowych środków bezpieczeństwa stwierdził, że Włochy przechodzą teraz najtrudniejszy kryzys od czasu zakończenia II wojny światowej.



Policja i wojsko pilnują, czy wychodzący z domów robią to tylko z ważnych, uzasadnionych powodów. Kontrolowane są samochody. Decyzją władz lokalnych w Lombardii i Piemoncie w miejscach publicznych kontaktować się ze sobą mogą tylko dwie osoby.



W Wenecji Euganejskiej nie można się oddalać od domu na więcej niż 200 metrów. W Kalabrii nie stosujący się do środków bezpieczeństwa będą poddawani 14-dniowej kwarantannie.





#wieszwiecej Polub nas