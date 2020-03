Arabia Saudyjska: Król wprowadził godzinę policyjną z powodu epidemii

Król Arabii Saudyjskiej Salman ben Abdel Aziz wydał dekret o wprowadzeniu od poniedziałku godziny policyjnej. Zakaz przebywania na ulicach będzie obowiązywał przez 21 dni od siódmej wieczorem do szóstej rano i ma pomóc w walce z koronawirusem.

Do kontroli godziny policyjnej władze skierowały na ulice miast, prócz policji i wojska, również członków obrony cywilnej i dziennikarzy. W nocy mają też być wzmocnione obsady szpitali. Godzina policyjna będzie obejmowała także nielicznych zagranicznych turystów i pielgrzymów.



Do niedzieli zarejestrowano w Arabii Saudyjskiej ponad 500 przypadków zakażenia nowym koronawirusem. Władze Arabii Saudyjskiej zawiesiły w piątek wszystkie krajowe loty, funkcjonowanie transportu publicznego. Nie odbywają się też zbiorowe modlitwy w meczetach. Od soboty przestały jeździć pociągi, autobusy i taksówki.



W czwartek zawieszono tradycyjne odbywające się pięć razy dziennie modlitwy pod murami meczetów w Mekce i Medynie. Wcześniej zamknięto setki innych świątyń. Wprowadzono też restrykcje dotyczące podróży międzynarodowych.



Epidemia koronawirusa nie tylko przyczyniła się do spadku notowań ropy, ale też pozbawiła saudyjską gospodarkę dochodów z turystyki, związanej w dużej mierze z pielgrzymkami. Ze względu na bardzo niskie ceny ropy, które w ubiegłym tygodniu spadły do najniższego poziomu od 20 lat – 26 dol. za baryłkę – rząd w Rijadzie ogłosił , że obniży wydatki o 5 proc., czyli o blisko 13,3 mld dol.

Do dodatkowych spadków cen ropy przyczyniał się sam Rijad, gdy zdecydował, że rzuci na rynek rekordową ilość surowca, by zmusić Rosję do ponownego podjęcia rozmów w sprawie redukcji wydobycia. Pozwoliłoby to podtrzymać notowania ropy spadające z obawy o brak popytu w związku z pandemią.



Rząd Arabii Saudyjskiej postanowił zasilić gospodarkę kraju sumą 31,93 mld dolarów, aby złagodzić ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa. Środki pomocowe mają wesprzeć sektor finansowy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – poinformował w piątek saudyjski resort finansów.



Rijad zaciągnie na rynkach większe pożyczki niż przewidywano, aby sfinansować pakiet pomocowy dla gospodarki. Resort finansów podał, że król Salman zaaprobował podniesienie pułapu zadłużenia państwa z 30 do 50 proc. PKB.





