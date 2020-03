Epidemia koronawirusa: Facebook przekazał służbie zdrowia USA 720 tys. maseczek

Dyrektor generalny Facebooka Mark Zuckerberg powiedział, że firma przekazała służbie zdrowia 720 tys. masek, by zapewnić jej pracownikom więcej środków ochrony w walce z epidemią koronawirusa.

„Aby pomóc, Facebook przekazał własną rezerwę 720 tys. masek, które kupiliśmy na wypadek pożarów” – napisał Zuckerberg w poście. Dodał, że firma zbiera też pieniądze dla służby zdrowia.



W Stanach Zjednoczonych odnotowano gwałtowny wzrost zapotrzebowania na maski oddechowe, spowodowany wybuchem koronawirusa. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA w ciągu najbliższych 18 miesięcy zamierza kupić 500 mln masek.



W USA władze niektórych stanów alarmują o braku produktów medycznych, m.in. masek ochronnych i odczynników chemicznych koniecznych do weryfikowania wyników testów na koronawirusa. Podejmowane są próby uzupełnienia zapasów szpitali – częściowo przez produkcję wewnętrzną, a częściowo przez import.



Gubernator stanu Nowy Jorku Andrew Cuomo mówił w sobotę, że władze Nowego Jorku produktów medycznych „szukają na całym świecie”.



W wielu sklepach w USA są niedobory produktów, a sprzedaż chleba jest reglamentowana; zamknięte są szkoły. Z uwagi na spowolnienie gospodarcze wiele firm zmuszonych jest do zawieszenia swojej działalności. Znaczna część amerykańskiej gospodarki zostanie zatrzymana na 10-12 tygodni - ocenił w niedzielę minister finansów USA Steven Mnuchin.



Według ekspertów bezrobocie w Stanach Zjednoczonych już niedługo może osiągnąć dwucyfrowy poziom. W Senacie przez weekend trwa dyskusja nad pakietem pomocowym o rekordowej sumie. Jego kwota ma wynieść nawet ponad 2 bln dolarów. Kongres głosować będzie nad nim prawdopodobnie w poniedziałek.



W USA w szybkim tempie przybywa osób zakażonych. W niedzielę ogólna liczba chorych z Covid-19 przekroczyła 31 tys. Zmarło co najmniej 358 osób. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork.





