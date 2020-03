Linie Emirates zmieniają zdanie o zawieszeniu lotów

Linie lotnicze Emirates – jedne z największych na świecie – wycofały się z decyzji o zawieszeniu lotów. Wcześniej przewoźnik informował, że z powodu pandemii koronawirusa do 25 marca wstrzymuje wszystkie loty pasażerskie.

Emirates postanowiły zmienić decyzję pod wpływem próśb swoich klientów o pomoc w powrocie do ich krajów ojczystych. Dubajski przewoźnik zdecydował się utrzymać 13 połączeń ze 159, które obsługuje normalnie. Samoloty Emirates będą nadal latały do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hongkongu, Tajlandii, Malezji, Filipin, Japonii, Singapuru, Korei Południowej, Australii, Afryki Południowej, Stanów Zjednoczonych i Kanady.



Firma ogłosiła również, że z powodu strat finansowych związanych z pandemią obniży na trzy miesiące wynagrodzenie podstawowe większości pracowników o 25-50 procent. Ten krok ma pozwolić uniknąć redukcji zatrudnienia.



W Zjednoczonych Emiratach Arabskich do tej pory odnotowano 153 przypadki zakażenia wirusem COVID-19. W piątek rząd ZEA poinformował o dwóch pierwszych przypadkach śmiertelnych w tym kraju.





