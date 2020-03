Dla małych i dużych – sprawdź, co TVP przygotowało w ramach „eSzkoły“ i „Domowego Przedszkola“

Gdy nauczyciele i rodzice radzą sobie jak mogą, by w czasie przerwy od szkoły zapewnić pociechom wartościową edukację, warto sięgnąć po propozycję Telewizji Polskiej. Działa już pierwszy wirtualny kanał edukacyjny, przygotowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego. Od poniedziałku rusza kolejne, także czterogodzinne pasmo, skierowane do najmłodszej widowni – „Domowe Przedszkole”. Oba kanały dostępne są bezpłatnie, a emitowane od poniedziałku do piątku programy gwarantują wartościową wiedzę i materiały uzupełniające domową edukację.

W godzinach od 9 do 13 w każdy dzień poza weekendami – te zgodnie z tradycją powinny być przecież wolne od szkoły, także tej wirtualnej – na stronie vod.tvp.pl w zakładce eSzkoła uczniowie, również najmłodsi, znajdą dwie czterogodzinne propozycje programów edukacyjnych online.



Pierwszy z kanałów ruszył już w czwartek. Na początek Telewizja Polska zaprosiła widzów do wirtualnego zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego, z którego pomocą powstało pasmo.



Zawarte w nim materiały skierowane są nie tylko do uczniów szkół podstawowych i liceów, ale także wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w fascynującej podróży po wybranych instytucjach nauki.





Widzowie będą mogli także za pośrednictwem eSzkoły przenieść się do Centrum Nauki Kopernik, którego interaktywne eksponaty wyjaśnią choćby otaczające nas zjawiska fizyczne i zapewnią dawkę praktycznej wiedzy w domowym zaciszu.

Jak podkreślał Mateusz Matyszkowicz, członek zarządu TVP, telewizja publiczna myśli w czasie epidemii koronawirusa o rodzinach i dzieciach. Efektem tej troski jest właśnie chęć zapewnienia młodym widzom treści, które wzbogacą ich wiedzę i edukację w „nowych, wymagających warunkach”.



Na kolejne efekty nie trzeba było długo czekać. Od poniedziałku bowiem – w tych samych godzinach, od 9 do 13 – rusza kolejny program w ramach eSzkoły. „Domowe Przedszkole” będzie skierowane do najmłodszej publiczności – przedszkolaków, choć nie wykluczone, że i starsze roczniki skorzystają na zawartych w nim treściach.



Jak na program dla przedszkolaków przystało, nie zbraknie w nim nauki liczenia i rysowania, ulubionych bohaterów, ponadczasowych filmów i seriali, a to wszystko w formie edukacyjnej zabawy.

– W ramach nowego kanału online przewidujemy nowość: żywą formułę z udziałem prowadzących, którzy zaangażują młodych widzów do interakcji. To sprawi, że wirtualne pasmo pomoże zastąpić im prawdziwe przedszkole – podkreśla Justyna Karnowska, dyrektorka TVP ABC, z którego bogatej oferty programowej korzysta „Domowe Przedszkole”.

W ramach czterogodzinnego pasma najmłodsi widzowie obejrzą programy edukacyjne z ulubionymi bohaterami, takimi jak Domisie czy Miś i Margolcia. Nie zabraknie też ponadczasowych filmów i seriali: dzieci poznają kultową „Wyprawę Baltazara Gąbki”, „Bolka i Lolka” oraz nowe produkcje – figlarną „Rodzinę Treflików” i pełne fascynujących wątków oraz postaci „Baśnie i bajki polskie”.



Przypomnijmy także, że w odpowiedzi na zamknięcie szkół i przedszkoli podyktowane wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego w Polsce, Telewizja Polska wyszła naprzeciw oczekiwaniom dzieci, młodzieży i rodziców, zmieniając swoją ramówkę. Programy emitowane w ramach pasm edukacyjnych – zarówno w TVP ABC, TVP Kultura, jak i serwisach internetowych – nie są przerywane reklamami.



Kanał dziecięcy TVP ABC zaprasza w godzinach 8:00 – 13:00 na codzienne, edukacyjne pasmo dla dzieci w różnym wieku.



Z kolei na TVP Kultura uruchomiono specjalne pasmo edukacyjne dla rodzin – literatura, sztuka i muzyka. Codziennie w godzinach 13:00 – 17:00 antena przybliży młodym widzom filmy, spektakle Teatru Telewizji i seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur.