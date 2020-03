Z objawami koronawirusa uciekła ze szpitala. Grozi jej osiem lat więzienia

Do ośmiu lat więzienia grozi 48-letniej kobiecie, która z objawami zakażenia SARS-CoV-2 uciekła w sobotę ze szpitala w Koninie. Pacjentkę udało się szybko ująć funkcjonariuszom policji – mieszkanka powiatu tureckiego została zatrzymana zaledwie po 30 minutach. Nie miała kontaktu z osobami postronnymi.

Oficer prasowy konińskiej policji mł. asp. Sebastian Wiśniewski poinformował w niedzielę, że 48-latka trafiła w piątek na Oddział Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z powodu duszności, kaszlu i wysokiej gorączki.



– Po pierwszej dobie, podczas nieuwagi personelu medycznego, postanowiła uciec ze szpitala i wrócić do swojego miejsca zamieszkania – przekazał policjant.



Policjanci dostali informację o ucieczce pacjentki ok. godz. 17.00. – Po około 30 minutach w miejscowości Kępina kobieta została odnaleziona przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego konińskiej policji. 48-latka oświadczyła, że nie chce przebywać w szpitalu i wraca do domu. Kobieta była bardzo roszczeniowa, choć do poleceń mundurowych się stosowała – powiedział Wiśniewski.

Dodał, że policjanci przez cały czas utrzymywali bezpieczną odległość od pacjentki.

– Po kilkunastu minutach przyjechała załoga pogotowia, która była przystosowana do przewożenia osób z objawami zarażenia koronawirusem. Kobietę przetransportowano z powrotem do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na oddział zakaźny – przekazał policjant.



Podkreślił, że szybka reakcja policjantów zapobiegła jakimkolwiek kontaktom 48-latki z innymi osobami. Wiśniewski przekazał, że kobieta będzie odpowiadać przed sądem za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Grozi jej za to do ośmiu lat więzienia.