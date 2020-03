„Pierwszy krok w dobrą stronę”. Przedsiębiorca i publicysta o rządowej „tarczy antykryzysowej”

„Tarcza antykryzysowa” to pierwszy krok w dobrą stronę; pozwoli przedsiębiorcom na zachowanie płynności finansowej i nie dopuści do zwolnień pracowników. Jest też głosem w stronę biznesu: „nie jesteście sami, rząd jest po waszej stronie” – ocenia publicysta i przedsiębiorca działający w branży IT Tomasz Rakowski. Jak przyznaje, jako właściciel firmy sam został dotknięty skutkami epidemii koronawirusa „na zasadzie efektu domina”.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Projekt ustawy o tzw. „tarczy antykryzysowej przewiduje m.in. mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych).



W pierwotnym projekcie znalazła się także możliwość odroczenia płatności składek na ZUS o trzy miesiące. W sobotę prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego tego roku. Dodatkowo państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy.



W opublikowanym na Facebooku wpisie Tomasz Rakowski (w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych bez powodzenia ubiegał się o mandat posła z list Prawa i Sprawiedliwości) przyznaje, że już teraz wszystko wskazuje na to, że gospodarka „zostanie uderzona bardzo mocno” z powodu epidemii koronawiursa i jej skutków.

Przedsiębiorca wyraził opinię, że jeśli ktoś nie może prowadzić firmy, bo „zostało to uniemożliwione decyzją administracyjną, jako forma walki z epidemią, to powinien być zwolniony z danin, choćby z ZUS”. Taką zmianę w stosunku do pierwotnego projektu pakietu pomocowego zapowiedział zresztą w sobotę prezydent Duda.



„Tarcza antykryzysowa” – kontynuuje Rakowski – to pierwszy krok w dobrą stronę.



„Jest też ważnym i ożywczym głosem klasy politycznej, administracji w stronę biznesu – nie jesteście sami, rząd jest po waszej stronie! Każda próba spowolnienia skutków decyzji, których głównym celem jest walka na froncie zdrowia – bo trzeba pamiętać, że dla rządu to jest teraz główny front – jest ważna i zasługuje na docenienie” – uważa przedsiębiorca i publicysta.



W jego ocenie – choć jak zauważa, projekt to dopiero „pierwszy krok” – mamy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu. „Połowa rocznego budżetu Polski została alokowana do walki z pandemią i jej skutkami gospodarczymi” – dodaje.

„Trzeba rozmawiać i wypracowywać konsensus z rządem, ale potrzebna jest realna świadomość, że ten kryzys dotyka cały świat, najsilniejszych tego świata i nikt nie wyjdzie z tego bez strat. Już dziś wiemy, że gospodarka zostanie uderzona bardzo mocno” – ocenia Rakowski.



Jak podkreśla, nie tylko państwo, nie tylko przedsiębiorcy i pracownicy powinni ponosić solidarną odpowiedzialność, a „zasady sprawiedliwości i solidarności w zakresie skutków kryzysu” muszą być wzmocnione.



„To jest ciężki czas i przetrwamy go, jeśli zachowamy to, co w nas – Polakach – najlepsze. Musimy pomagać sobie – jeden drugiemu – nosić swoje brzemiona. Podtrzymywać się na duchu. Być dla siebie po prostu ludźmi. Ale przede wszystkim zachowywać się odpowiedzialnie” – wskazuje przedsiębiorca i publicysta.





#wieszwiecej Polub nas

Zauważa przy tym niewykorzystane i niezagospodarowane dotąd obszary na styku biznesu i życia społecznego. „Czytam, że korporacje taksówkarskie notują ogromny spadek popytu. Czy taksówkarze nie mogliby rozwozić nam tego jedzenia, które tak masowo zamawiamy?” – zastanawia się Rakowski. W jego opinii trzeba próbować dostosować się do sytuacji, nawet najprostszymi środkami.

„Wszyscy jesteśmy na tym niespodziewanym i trudnym froncie, choć nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Sądzę, że powoli dociera do nas fakt, jak bardzo jesteśmy ze sobą powiązani i że wywieramy wpływ na siebie nawzajem i na bieg zdarzeń. (…) Jestem pewien, że jako naród jesteśmy w stanie wygenerować nowe rozwiązania. Nasza przedsiębiorczość przetrwa. Poradzimy sobie. Musimy” – konkluduje.



Przed weekendem premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że „tarcza antykryzysowa” jest już gotowa, a projekt czeka na ostatnie „szlify” i konsultacje w resorcie przedsiębiorczości. W najbliższych dniach zapewne poznamy ostateczny kształt pakietu, którego wartość – jak szacuje rząd – wynosi około 212 mld zł, czyli blisko 10 proc. PKB Polski.



Opiera się on na pięciu filarach. Są to: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego oraz wsparcie dla przedsiębiorców i dla inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej.