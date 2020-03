Premier Hiszpanii apeluje do UE o „nowy plan Marshalla” w związku z pandemią

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwał w niedzielę Unię Europejską, aby w związku z pandemią koronawirusa opracowała „nowy plan Marshalla”. Miałby on pomóc odbudować europejską gospodarkę i usprawnić walkę z ekspansją SARS-CoV-2.

Sanchez, który w niedzielę zapowiedział przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego w Hiszpanii o kolejne 15 dni, wezwał Brukselę do opracowania planu służącego zarówno zwalczaniu pandemii, jak i jej negatywnych skutków dla gospodarek krajów członkowskich UE. Wskazał na pilną potrzebę zapewnienia europejskim firmom płynności finansowej.



– Europa może i musi zrobić więcej, a my prosimy, aby zrobiła więcej w tej tak krytycznej chwili – podkreślił.



Plan Marshalla był realizowanym po II wojnie światowej amerykańskim programem wsparcia dla gospodarek państw Europy Zachodniej. Pomoc polegała m.in. na udzielaniu kredytów, a także na dostawach surowców mineralnych, artykułów spożywczych oraz dóbr inwestycyjnych.



Sanchez przed ogłoszeniem w telewizyjnym wystąpieniu przedłużenia stanu zagrożenia epidemicznego odbył w niedzielę wideokonferencje z premierami wspólnot autonomicznych Hiszpanii.



W trakcie rozmowy z premierem szefowa rządu wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso wezwała Sancheza do wsparcia jej regionu grupą co najmniej 2000 pracowników służby zdrowia z powodu niedoborów personelu medycznego w stołecznej aglomeracji. Przypomniała, że część lokalnych szpitali odmawia już przyjmowania nowych pacjentów.

źródło: pap

Ayuso wezwała też Sancheza, aby podległa mu administracja „nie stwarzała problemów” dla szybkiego przekazania do szpitali znajdujących się na terenie wspólnoty Madrytu materiałów, które do poniedziałku dostarczą dwa samoloty z Chin. W transporcie tym znajdzie się m.in. 300 respiratorów.Wspólnota Madrytu jest regionem Hiszpanii najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa. Dotychczas zmarło tam 1021 osób, a ponad 9700 zostało zakażonych. W całym kraju odnotowano dotychczas 1720 zgonów oraz ponad 28,5 tys. infekcji.