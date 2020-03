Władze Kampanii chcą „drastycznych kroków”, by zatrzymać powroty z północy

Szef władz włoskiego regionu Kampania z siedzibą w Neapolu Vincenzo De Luca wezwał rząd Włoch do podjęcia „drastycznych kroków”, by zablokować napływ obywateli wracających na południe w związku z zamknięciem fabryk w uprzemysłowionej, północnej części kraju.

W ten sposób podczas telefonicznej rozmowy z premierem Giuseppe Contem w niedzielę De Luca nawiązał do decyzji rządu o wstrzymaniu całej działalności produkcyjnej w kraju, która nie jest niezbędna i nie ma strategicznego znaczenia.



Zdaniem gubernatora Kampanii nie wolno dopuścić, by ludzie z południa, pracujący na uprzemysłowionej północy, zaczęli masowo wracać do domów z powodu czasowego zamknięcia zakładów, bo – jak podkreślił – grozi to dalszą ekspansją koronawirusa.



Jak poinformowano w nocie wydanej przez władze regionu, Conte zapewnił, że rząd zajmuje się tą kwestią i podejmie decyzje w tej sprawie.

