To była regularna bitwa. Pseudokibice w kominiarkach walczyli w Gorzowie

Około 30 pseudokibiców, zakapturzonych i w kominiarkach, okładało się w sobotę pięściami i kopało na jednej z gorzowskich ulic. Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali dziewięciu z nich, teraz szukają pozostałych.

Regularna bitwa rozegrała się w sobotę po godzinie 18.00 przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Parkowej w Gorzowie Wielkopolskim. Na sygnał od osoby zgłaszającej błyskawicznie zareagowali policjanci.



Na miejsce zostały skierowane dostępne siły. Funkcjonariusze dotarli na miejsce, kiedy w powietrzu unosił się jeszcze kurz po stoczonej walce. W ich ręce wpadło dziewięciu napastników; to młode osoby w wieku od 19 do 31 lat.



Zebrany materiał dowodowy wstępnie potwierdza, że była to ustawka grup pseudokibiców. Świadczą o tym zabezpieczone przez policjantów przedmioty – kominiarki z emblematami klubów sportowych oraz ochraniacze na szczękę.

źródło: Policja

Kolejne zatrzymania są tylko kwestią czasu. Pracują nad tym policjanci śledczy, kryminalni oraz prokuratorzy z Gorzowa.W niedzielę rozpoczęły się czynności procesowe. Wszyscy zatrzymani usłyszą zarzuty związane z udziałem w bójce, podczas której narazili współuczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.Prokuratura Rejonowa w Gorzowie wystąpi z wnioskiem do Sądu o zastosowanie wobec wszystkich zatrzymanych przez policjantów napastników środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.