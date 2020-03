Wirtualne „Domowe Przedszkole”. Wyjątkowa propozycja TVP dla najmłodszych

Ulubieni bohaterowie, ponadczasowe filmy i seriale, nauka liczenia i rysowania, a wszystko w formie edukacyjnej zabawy – rusza „Domowe Przedszkole”, czyli najnowsza propozycja Telewizji Polskiej skierowana do najmłodszych. W ramach projektu eSzkoła od poniedziałku dzieci będą miały do dyspozycji wirtualny kanał edukacyjny, dzięki któremu skorzystają ze specjalnej oferty programowej TVP ABC.

Do wirtualnego „Domowego Przedszkola” dzieci będą mogły „pójść” już w poniedziałek o godz. 9. Wtedy właśnie na platformie vod.tvp.pl ruszy specjalne pasmo na żywo. Jak wyjaśnia dyrektorka TVP ABC Justyna Karnowska, dostrzeżono pilną potrzebę zapewnienia najmłodszym dzieciom edukacji i zabawy w tym wyjątkowym czasie, gdy pozostają w domach.



– W ramach nowego kanału online przewidujemy nowość: żywą formułę z udziałem prowadzących, którzy zaangażują młodych widzów do interakcji. To sprawi, że wirtualne pasmo pomoże zastąpić im prawdziwe przedszkole – podkreśla Karnowska.



W ramach 4-godzinnego pasma najmłodsi widzowie obejrzą programy edukacyjne z ulubionymi bohaterami, takimi jak Domisie czy Miś i Margolcia. Nie zabraknie też ponadczasowych filmów i seriali: dzieci poznają kultową „Wyprawę Baltazara Gąbki”, „Bolka i Lolka” oraz nowe produkcje – figlarną „Rodzinę Treflików” i pełne fascynujących wątków i postaci „Baśnie i bajki polskie”.



W ramach pasma „Domowe Przedszkole” już niebawem pojawią się programy, w których prowadzący – zwracając się bezpośrednio do dzieci – będą je m.in. uczyli liczyć i rysować. W programie znajdą się też edukacyjne miniaudycje z udziałem „literkowych” zwierzaków, znanych z oprawy kanału TVP ABC, i inne atrakcyjne formy, które sprawią, że czas spędzony w domu będzie dla dzieci twórczy i inspirujący.

źródło: TVP

Internetowe pasmo edukacyjne „Domowe Przedszkole” będzie dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 na stronie, w zakładce eSzkoła.