„Napełnia nas wszechogarniający strach…” Relacja korespondentki TVP z Rzymu

W cudownej Italii, na naszych oczach rozgrywa się dramat. Włoska lekkość ducha, radość życia i wrodzona beztroska, którą my też w tym narodzie kochamy, kosztuje całe społeczeństwo nie tylko masę wyrzeczeń, takich jak uwięzienie w domach na prawdopodobnie jeszcze kilka tygodni. Przede wszystkim napełnia nas wszystkich destrukcyjnym poczuciem strachu. Obawy spowodowanej tym, że ten wróg jest wszechobecny, czyha na każdym rogu – pisze dla portalu tvp.info Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka TVP w Rzymie.

Każdego dnia, gdy realizuję na żywo i materiały do TVP Info, „Panoramy” i „Wiadomości” poruszam się po pustym, wyludnionym Rzymie ze świadomością, że tutaj w ciągu dosłownie kilkunastu dni ten świat, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy się po prostu skończył. Ta wszechogarniająca cisza, w tym przepięknym Wiecznym Mieście ma w sobie coś z niezdefiniowanej grozy…



Sama na każdym kroku uważam: dezynfekuję ręce, telefon, mikrofon i utrzymuję dystans od osób, z którymi spotykam się na ulicy. Do tego dochodzi rygorystyczne pozostawanie w domu, jeżeli wyjście na zewnątrz nie jest konieczne. Zachowanie wszystkich środków ostrożności jest kluczowe w tym czasie.

Jeszcze kilka dni temu byłam przekonana, że lada dzień liczby zakażonych i zmarłych zaczną drastycznie maleć i że już za chwilę, dosłownie za moment wyjdziemy z tego. Dziś tak nie jest. Statystyki są porażające. Na północy obserwujemy totalny dramat: wybieranie tych, których „warto” uratować i odrzucanie tych (najczęściej starszych i chorych na inne przypadłości) dla których nie ma sprzętu. Premier Włoch zdecydował właśnie o zamknięciu wszystkich fabryk i miejsc, których funkcjonowanie nie jest niezbędne do PRZEŻYCIA. Na naszych oczach zwalnia funkcjonowanie całego tego wspaniałego Kraju, który zna i kocha tak wielu z nas Polaków.



Wiem, że musimy tę epidemię przeżyć, ale jest coraz trudniej, a kaszel który mi towarzyszy od kilku dni – mimo, że jest to tylko przeziębienie – napawa mnie samą pewnym lękiem. Do tego doszła codzienna rzeczywistość strachu, drżymy cały czas o życie nas samych i naszych najbliższych. To jest – póki co – wielkie zwycięstwo koronawirusa. Obyśmy my, jako ludzie ostatecznie okazali się od niego silniejsi!!!



