„Kompromitacja polskiego sądownictwa”. Niemieckie media o wypuszczeniu „Hossa”

Ponowne wyjście na wolność „króla mafii wnuczkowej” Arkadiusza Ł. to kolejny odcinek „serii kompromitujących działań polskiego sądownictwa, które powinno było raczej skazać »Hossa« na długoletnią karę więzienia” – pisze „Der Spiegel”.

W ubiegłą środę sąd w Poznaniu niespodziewanie umorzył sprawę o zatrzymanie Arkadiusza Ł. ps. Hoss w areszcie śledczym – odnotowuje niemiecki magazyn.



Jesienią 2019 r. mężczyzna został skazany na siedem lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Decyzja sprzed paru dni dotyczyła drugiego procesu, który był podstawą do przetrzymywania oskarżonego w areszcie śledczym.



„Król mafii wnuczkowej” może spokojnie wrócić do domu; nie nałożono nań obowiązku stawiania się na policji. „Ma teraz mnóstwo czasu, żeby zaplanować ponowną ucieczkę” – pisze „Der Spiegel”.



„Faktem jest, że grupy przestępcze pracujące w oparciu o metodę »na wnuczka«, także ta w Poznaniu, mają bardzo dobre koneksje” – powiedział niemieckim dziennikarzom jeden z policjantów, który zajmował się sprawą. „Nie brakuje im ani potencjału do wysuwania gróźb, ani gotówki, by ewentualnie wpływać na sędziów” – twierdzi śledczy, który poprosił o zachowanie anonimowości.



Sugestie, że może chodzić o ewentualną korupcję, są „oburzające” – uważa rzecznik Sądu Rejonowego w Poznaniu Aleksander Brzozowski. „Nie mam powodu, by kwestionować zawodową rzetelność i uczciwość odpowiedzialnego za sprawę sędziego” – podkreślił w wypowiedzi cytowanej na łamach magazynu. „Nie mam informacji, czy sąd zna obecne miejsce pobytu oskarżonego” – wyjaśnił.

„Król mafii wnuczkowej” był już wcześniej oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która specjalizowała się w tzw. metodzie na wnuczka. Przestępcy dzwonili z Polski do starszych osób w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu. Podając się za krewnych wyłudzali gotówkę i biżuterię. W 2014 r. i w 2016 r., po przedstawieniu zarzutów, Arkadiusz Ł. był zwalniany za kaucją, po czym ukrywał się przed organami ścigania – relacjonuje „Der Spiegel”.