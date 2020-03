Ponad tysiąc osób korzysta już z aplikacji „Kwarantanna domowa”

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało specjalną aplikację dla osób objętych domową kwarantanną. Resort wyjaśnia na swojej stronie internetowej, kiedy dany użytkownik może ją aktywować.

Jak informuje ministerstwo, z aplikacji korzysta już ponad tysiąc osób. „Proces wygląda następująco: dostajemy (przedstawiciele ministerstwa – red.) informację o osobach objętych kwarantanną, wysyłamy im SMS-a zachęcającego do ściągnięcia i zainstalowania naszej aplikacji. W związku z tym jeśli jesteście w kwarantannie nawet od kilku dni, a nie dostaliście SMS-a – po ściągnięciu i próbie instalacji aplikacji wyświetli Wam się komunikat, że Waszych danych nie ma w bazie” – czytamy na stronie ministerstwa.



Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wiadomość na pewno dotrze do wszystkich. Dopiero po jej otrzymaniu komunikat o braku danych zniknie, a aplikacja będzie mogła być instalowana i aktywowana.



„Otrzymanie SMS-a jest kluczowe. To znak, że dane osoby objętej kwarantanną są w naszej bazie i że może ona rozpocząć korzystanie z aplikacji. Proces udostępniania aplikacji planujemy zakończyć w ten weekend” – zapewnia resort.

