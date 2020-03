Ulgi dla mikroprzedsiębiorców. Propozycja prezydenta rozłożona na czynniki pierwsze [WIDEO]

W związku z epidemią koronawirusa, która dotyka gospodarkę i biznes, rząd przedstawił założenia „tarczy antykryzysowej”. Kryzys może dotknąć najbardziej małych i średnich przedsiębiorców. Na antenie TVP Info Paweł Blajer rozłożył na czynniki pierwsze propozycje rządu i prezydenta. Wyjaśnił, jakie są warunki wsparcia, postawione przedsiębiorcom.

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że w piątek w godzinach popołudniowych otrzymał projekt ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej. Projekt przewiduje mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych).



W pierwotnym projekcie znalazła się także możliwość odroczenia płatności składek na ZUS o trzy miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty).



Andrzej Duda wyjaśnił w sobotę, że państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy; zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br.



Tzw. tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje, jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej. Konkretne rozwiązania z „tarczy antykryzysowej” zaprezentował premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami swojego rządu w środę.

