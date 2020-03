Przywódca Iranu odrzucił pomoc humanitarną USA. Obawia się, że wyślą zainfekowane leki

Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei odrzucił propozycję pomocy humanitarnej, złożoną przez Stany Zjednoczone. Swoją odmowę argumentował m. in. tym, że Amerykanów „oskarża się o stworzenie nowego wirusa”.

Stany Zjednoczone, które odmówiły Iranowi zniesienia sankcji ekonomicznych z powodu pandemii, zaproponowały, że udzielą Teheranowi pomocy humanitarnej. Ajatollah Chamenei kategorycznie odmawia jednak przyjęcia tej propozycji i podkreśla, że USA składały ją już wcześniej kilka razy.



W telewizyjnym przemówieniu wyemitowanym w niedzielę powiedział, że oferta Amerykanów jest „dziwna”; stwierdził także, że amerykańscy przywódcy to „kłamcy i szarlatani”.



– Amerykanie kilka razy oferowali nam wsparcie w walce z pandemią. To dziwne, ponieważ w tym kraju występują niedobory, a do tego jest on oskarżany o stworzenie tego wirusa – powiedział Chamenei.



– Nie wiem, czy to prawda. Ale jeśli pojawia się taki zarzut, to czy roztropny człowiek może wam zaufać i przyjąć taką ofertę? Możecie wysłać nam leki, które doprowadzą do rozprzestrzeniania się wirusa albo sprawią, że pozostanie on na stałe – argumentował.



Dodał, że Stany Zjednoczone są największym i „najbardziej niegodziwym wrogiem Iranu”. – Przywódcami tego państwa są terroryści... Kłamcy i szarlatani – powiedział.



Wcześniej Iran prosił USA, aby zniosły nałożone sankcje ekonomiczne. Zdaniem władz w Tegeranie są one główną przeszkodą w zwalczaniu pandemii w ich kraju. Wiceprezydent USA Mike Pence oznajmił jednak, że nie ma takiej możliwości.

