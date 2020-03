Pytanie TVN do Karczewskiego. „Proszę przekazać to swoim szefom” [WIDEO]

TVN powinien wiedzieć, że ja się teraz nie zajmuje wyborami, a leczeniem chorych. Proszę przekazać swoim szefom, żeby nie zadawali takich pytań, bo są nie na miejscu – powiedział wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, odpowiadając przed szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą na pytania reportera TVN o majowe wybory prezydenckie.

Stanisław Karczewski w przeszłości pracował w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą i kilka dni temu zgłosił się tam, by wesprzeć pracujący tam personel medyczny.



Podczas konferencji prasowej przez lecznicą opowiadał o stanie personelu i liczbie zakażonych w mieście. Na koniec konferencji Karczewski został jeszcze zapytany przez reportera TVN o możliwy termin wyborów prezydenckich.



– Dziękuję bardzo panie redaktorze, ja się nie zajmuję wyborami. Doskonale pan wie, TVN powinien wiedzieć, że ja się zajmuję leczeniem chorych, a nie określeniem (daty - red.) wyborów. Proszę przekazać swoim szefom, żeby takich pytań nie przesyłali, bo one naprawdę są nie na miejscu – odparł i wrócił do szpitala.



W sobotę po stwierdzeniu zakażenia koronawirusem u pacjentów i personelu medycznego tego szpitala postanowiono o jego ewakuacji. Pierwsza zakażenie wirusem SARS-Cov-2 w Nowym Mieście stwierdzono u 45-letniej pielęgniarki ze szpitala. Kobieta przebywała od poniedziałku w izolatce, czekając na wyniki badań. Kiedy wynik wypadł pozytywnie, trafiła do szpitala w Radomiu.



W środę okazało się także, że zarażony jest również lekarz z pogotowia ratunkowego w Grójcu. Z tamtejszym szpitalem miała także kontakt chora pielęgniarka z Nowego Miasta. W środę informowano o kolejnych przypadkach pozytywnych testów wśród personelu w szpitalu Nowym Mieście.

Próbki do badań pobrano także od 34 pracowników grójeckiego szpitala. W czwartek przyszło potwierdzenie badań, że zarażone koronawirusem są też cztery pielęgniarki z oddziału wewnętrznego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu. W sobotę przyszły pozytywne wyniki kolejnych pracowników.