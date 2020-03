„W tych dniach próby wzywajmy Najwyższego Boga”. Papież wyznaczył dzień modlitwy

Papież Franciszek wezwał w niedzielę chrześcijan wszystkich wyznań do wspólnej modlitwy w środę 25 marca w związku z pandemią koronawirusa. Wezwanie to skierował po modlitwie Anioł Pański, którą odmówił w bibliotece Pałacu Apostolskiego.

Południową modlitwę transmitowały watykańskie media. Podobnie jak wcześniej odbyła się ona bez udziału wiernych. Plac Świętego Piotra, na którym zawsze gromadzili się ludzie, jest od dłuższego czasu zamknięty.



Zwracając się za pośrednictwem mediów do wiernych papież powiedział: „W tych dniach próby, gdy ludzkość drży z powodu zagrożenia ze strony pandemii, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom, by zjednoczyli swoje głosy wznosząc je ku Niebu”.



– Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, by razem ze wszystkimi chrześcijanami różnych wyznań wzywali Najwyższego Boga Wszechmogącego, odmawiając jednocześnie modlitwę, jakiej Jezus Nasz Pan nas nauczył – mówił Franciszek.



Wskazał następnie: „Zachęcam zatem wszystkich do odmówienia Ojcze Nasz w środę, 25 marca, w południe”. Papież zapowiedział także, że specjalną modlitwę poprowadzi w piątek w Bazylice Świętego Piotra.

