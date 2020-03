Kolejna ofiara śmiertelna koronawirusa. To 43-letni kierowca PKS

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zmarł 43-letni pacjent zakażony koronawirusem – poinformowała w niedzielę rzecznika szpitala Elżbieta Cieślak. To siódma ofiara śmiertelna epidemii w Polsce; druga, o której poinformowano tego dnia.

Mężczyzna został przyjęty do szpitala w Radomiu na początku tygodnia jako pierwszy pacjent z potwierdzonym zakażeniem COVID -19. To 43-letni mieszkaniec gminy Radzanów (pow. białobrzeski), kierowca z PKS w Grójcu.



Pacjent przebywał początkowo na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym szpitala przy ul. Tochtermana, a następnie, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, został przeniesiony na OIOM.



Obecnie w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przebywa 10 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, 13 oczekuje w szpitalu na wyniki badań.



Rzeczniczka przekazała, że do szpitala zgłaszają się kolejne osoby w celu wykonania badań w kierunku koronawirusa. Ze względu na wysoką liczbę wysyłanych próbek i obciążenie laboratoriów, pacjenci czekają na wyniki od 3 do 5 dni. Obecnie szpital oczekuje na wyniki badań z czwartku.



Wcześniej w niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do tam w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami.

