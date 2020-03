Prof. Zybertowicz o słowach Joanny Muchy: Uwięzienie w mentalności anty-PiSu

Wpis poseł Joanny Muchy pokazuje ten sam schemat myślenia – uwięzienie w mentalności anty-PiSu i niezdolność realistycznej oceny nowej sytuacji – ocenił w TVP Info prof. Andrzej Zybertowicz z kancelarii prezydenta.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Niedobrze mi się robi, jak widzę, jak ta władza robi swoją politykę na koronawirusie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że winna jest zagranica: UE i obcokrajowcy, którzy do nas przyjadą i nas zarażą. O zapaści polskiego systemu opieki zdrowotnej, o błędach tej władzy - zero na ten temat” – napisała kilka dni temu na Twitterze posłanka PO Joanna Mucha.



Była to jej reakcja na zamknięcie granic Polski dla cudzoziemców w wyniku szerzącej się w Europie pandemii koronawirusa.



Do wpisu Muchy odniósł się prof. Andrzej Zybertowicz. Jak zaznaczał, „we wszystkich krajach, gdzie granice są znienacka zamykane, pojawiają się zatory i nie jest możliwe przesterowanie państwa na procedury nadzwyczajne bez przejściowych zaburzeń”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

W związku z wpisem posłanki gość TVP Info mówił o „schemacie myślenia opozycji” oraz o jej „uwięzieniu w mentalności anty-PiSu i niezdolności realistycznej oceny nowej sytuacji”.