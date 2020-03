„Po wpisie żony Brejzy widać wyraźnie, że mamy hieny żerujące na epidemii”

Jest duża grupa polityków opozycji, którzy modlą się o to, żeby liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce była jak największa – ocenił w TVP Info Adam Bielan. Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy skomentował też wpis żony senatora Krzysztofa Brejzy z Platformy Obywatelskiej. – Jeżeli dzisiaj żona ważnego polityka PO wysyła tego rodzaju komunikaty, to widać wyraźnie, że mamy hieny, które chcą żerować na koronawirusie – powiedział.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Polska walczy z epidemią koronawirusa. W naszym kraju jest już ponad 500 zakażonych, pięć osób zmarło. W programie „Woronicza 17” politycy dyskutowali m.in. o wpisie żony senatora Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy.



Dorota Brejza napisała, że „na koniec tygodnia miał być wynik czterocyfrowy i wykładniczy wzrost”. „Dlaczego nie słyszę, że odnosimy spektakularny sukces? Dlaczego w odpowiedzi mamy stan epidemii? Rządzą nami ludzie, którzy nie potrafią nawet zdiagnozować sytuacji, a co dopiero wyleczyć” – napisała.



Do wpisu żony senatora PO odniósł się rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, europoseł Adam Bielan. Nazwał tweet Brejzy „haniebnym”. – Jest duża grupa polityków opozycji, którzy wyznają zasadę – „im gorzej tym lepiej”. Modlą się o to, żeby liczba zachorowań w Polsce była jak największa. A ona jest teraz zdecydowanie mniejsza niż w krajach zachodniej UE, bo polski rząd odważnie podjął decyzję o wprowadzeniu drastycznych środków izolacji społecznej – zamknięcie szkół i granic – powiedział.



Jak ocenił, „jeżeli dzisiaj żona ważnego polityka PO wysyła tego rodzaju komunikaty, to widać wyraźnie, że mamy hieny, które chcą żerować na koronawirusie”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

– Widzimy drastyczny spadek notowań PO, który wynika z polityki fake newsów – przypomnę, że Małgorzata Kidawa-Błońska przed konwencją zarzuciła ukrywanie faktów przypadków koronawirusa, na co nie przedstawiła dowodów i do dziś nie przeprosiła. Tego rodzaju ataki na rząd, który był na pierwszej linii walki sprawiło, że dziś wielu wyborców od PO się odwróciło. Widać po wpisie Doroty Brejzy, że politycy PO wciąż nie wyciągają z tego wniosków – stwierdził.