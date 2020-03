Lista transmisji mszy św. z całej Polski i specjalny kanał TVP

Telewizja Polska przygotowała transmisję internetową wszystkich liturgii odprawianych w niedzielę w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. KLIKNIJ TUTAJ - TRANSMISJE NA ŻYWO. Z kolei na stronie KEP episkopat.pl została opublikowana lista transmisji mszy św. z całej Polski. Coraz więcej parafii wprowadza transmisje na żywo. Internet staje się w obecnej sytuacji ważnym narzędziem, który łączy ludzi na modlitwie. Dzięki temu możemy być razem, nie będąc razem fizycznie – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Ks. Rytel-Andrianik wyjaśnił, że w związku z trwającym stanem epidemii, polscy biskupi zachęcili, aby korzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i przeżywać ją za pośrednictwem transmisji. Oprócz strony internetowej, także wiele diecezji publikuje spisy transmisji z lokalnych parafii.



– Listy z pewnością nie zawierają wszystkich transmisji, ale są pomocne dla szukających mszy świętej w konkretnej diecezji lub o określonej godzinie – dodał rzecznik KEP.



Można łączyć się ze wspólnotą Kościoła w niedzielnej mszy świętej m.in. za pośrednictwem Programu 1 Telewizji Polskiej, gdzie o godz. 7.00 transmitowana jest msza święta z Łagiewnik, a o godz. 10.55 z kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Ponadto dostępne są transmisje w Polsat News o godz. 9.00 i w TV Trwam o godz. 9.30. O godz. 10.30 w Polsat Rodzina transmitowana jest msza święta dla dzieci ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

– Uznałem, że zwolnienie z płacenia składek ZUS musi zostać do ustawy wpisane po to, by była gwarancja, że ten koszt nie będzie obciążał...