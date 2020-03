„W Lombardii wirus wyjątkowo agresywny albo dużo więcej przypadków bezobjawowych”

W Lombardii faktyczna liczba zakażonych koronawirusem może być dziesięć razy wyższa od tej oficjalnej, bo ten bilans nie uwzględnia osób bez objawów lub z lekkimi dolegliwościami – zauważa w niedzielę „Corriere della Sera”. Dziennik przytacza też hipotezy naukowców i lekarzy, dotyczące przyczyn wysokiej śmiertelności chorych w tym regionie.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Dziennik podkreśla, że nie wiadomo, dlaczego ta część północy Włoch została tak gwałtownie zaatakowana przez wirusa i z jakiego powodu wskaźnik śmiertelności na Covid–19 jest tam wyjątkowo wysoki.



Najnowszy bilans z tego regionu to 3095 zmarłych osób zakażonych oraz 25 tysięcy oficjalnie potwierdzonych przypadków.



Gazeta, analizując dane, zwraca uwagę na różnice między przebiegiem epidemii w tym regionie i pobliskiej Wenecji Euganejskiej, również dotkniętej przez falę zachorowań.



Podczas gdy w Wenecji Euganejskiej wskaźnik osób zakażonych wynosi 36 na 100 tysięcy mieszkańców, a odsetek hospitalizowanych prawie 10, w Lombardii jest 90 zakażonych na 100 tysięcy mieszkańców, zaś wskaźnik osób w szpitalach – 56.



Ale jeszcze większe wrażenie, zaznacza dziennik, robi porównanie wskaźnika śmiertelności na 100 tys. osób: 9,6 w Lombardii i 1,1 w Wenecji Euganejskiej.



Gazeta przytacza opinię dyrektor laboratorium mikrobiologii klinicznej i wirusologii mediolańskiego szpitala Sacco Marii Rity Gismondo, wg której wirus mógł ulec mutacji i w regionie tym „ma miejsce coś dziwnego”.

#wieszwiecej Polub nas

W Niemczech brakuje testów, będą ograniczenia „Testy na koronawirusa są dobrem rzadkim. Większość krajów przeprowadza je tylko u pacjentów, u których występuje ryzyko. Z medycznego punktu... zobacz więcej

Wirus uległ mutacji?



Wirusulog Ilaria Capua, wykładająca obecnie na uniwersytecie na Florydzie, wypowiedziała się w podobnym tonie: „W Lombardii dzieje się coś, czego nie rozumiemy”. Jej zdaniem wirus jest tam wyjątkowo agresywny, na co nie ma wyjaśnienia.



„Hipotezy mogą być różne, a jedna z nich jest taka, że wirus mógł ulec mutacji” – dodała. Zaapelowała do naukowców o zjednoczenie wysiłków, by zrozumieć i wyjaśnić to zjawisko.



Włoski dziennik odnotowuje też hipotezę, jaką przedstawił wirusolog z Mediolanu Fabrizio Pregliasco. Przytoczył on opinie o tym, że liczba faktycznych zakażeń w Lombardii jest dalece niedoszacowana i może być nawet 10 razy wyższa od faktycznej. To tłumaczyłoby, jego zdaniem, wysoki wskaźnik śmiertelności, bo przy znacznie wyższym bilansie pozytywnych przypadków zbliżyłby się on do tego z Wenecji Euganejskiej.



Ale problem polega na tym – zaznacza „Corriere della Sera” – że w Lombardii, a zwłaszcza w Mediolanie testy na obecność koronawirusa wykonywane są tylko osobom z objawami choroby, tymczasem są też zakażeni bez symptomów, bądź tylko z lekkimi dolegliwościami, którzy nie są uwzględniani w oficjalnych rejestrach.



Dlatego wielu ekspertów apeluje o masowe przeprowadzanie testów, podobnie jak Światowa Organizacja Zdrowia – przypomina gazeta.



Inni specjaliści, cytowani na jej łamach, twierdzą zaś, że takie badania na bardzo szeroką skalę nie stanowią żadnej gwarancji, bo osoba, u której wynik był negatywny, po 12 godzinach może okazać się już zakażona.