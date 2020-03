Gwiazdy estrady oraz WHO zachęcają do zostania w domach

Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by mieszkańcy krajów ogarniętych pandemią nie wychodzili z domów. Równocześnie WHO uruchomiła specjalny serwis informacyjny w komunikatorze WhatsApp. Do pozostania w domach zachęcają również celebryci i ludzie kultury z całego świata.

Osoby, które zapiszą się na listę, będą codziennie otrzymywać na WhatsApp najnowsze informacje WHO na temat pandemii oraz porady specjalistów. Już w pierwszych godzinach na listę chętnych zapisało się 6 mln osób na całym świecie. Serwis dostarczany jest w języku angielskim. Światowa Organizacja Zdrowia powtarza apele o pozostanie w domach, zwłaszcza do ludzi młodych.



Z kolei francuska telewizja publiczna wyprodukowała właśnie 4-minutowy spot w którym tłumaczy, jak roznosi się wirus i dlaczego tak ważne jest pozostawanie w domach.



Zachęcają do tego również gwiazdy muzyki i filmu z całego świata. Część z nich organizuje kameralne koncerty transmitowane z domów do internetu. Dla widzów grali już Chris Martin z grupy Coldplay, John Legend, a popularna izraelska aktorka Gal Gadot umieściła na Instagramie nową wersję piosenki „Imagine” Johna Lennona. Każdą z fraz piosenki śpiewa inna osoba w swoim domu, a wśród wykonawców oprócz Gal Gadot jest też m.in. inna izraelska aktorka Natalie Portman.

