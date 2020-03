46 nowych przypadków koronawirusa w Chinach. W większości „importowanych”

W kontynentalnych Chinach stwierdzono w sobotę 46 nowych przypadków koronawirusa, w porównaniu z 41 dzień wcześniej. Wszystkie nowe przypadki, z wyjątkiem jednego stwierdzono u osób, które przyjechały z zagranicy – poinformowała w niedzielę Narodowa Komisja Zdrowia.

W sobotę kolejnych sześć osób zmarło.



Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach od początku epidemii wzrosła do 81.054 a liczba zgonów – 3.261.



Nie odnotowano dotychczas żadnego udokumentowanego przypadku zakażenia się koronawirusem od repatriantów.



Jednak władze centralne i lokalne nakładają na nich cały szereg ograniczeń mających wykluczyć taką ewentualność. W niektórych miastach, m. in. w Kantonie, przyjeżdżających obowiązuje dwutygodniowa kwarantanna. Osoby przechodzące kwarantannę pokrywają jej koszt z własnych środków.



Powracający Chińczycy mogą przekraczać granicę tylko w większych ośrodkach, gdzie prowadzona jest dokładna kontrola epidemiologiczna. W Pekinie i w Szanghaju na obecność wirusa badani są wszyscy przybywający do kraju transportem lotniczym.

