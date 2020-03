Dwóch mężczyzn zginęło w wybuchu pocisku artyleryjskiego

Dwaj mężczyźni zginęli w eksplozji pocisku artyleryjskiego w miejscowości Miłków (Świętokrzyskie). Na miejsce wezwano patrol saperski, bo w pomieszczeniu, gdzie doszło do tragedii, znajdują się jeszcze inne pociski.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w Miłkowie w powiecie ostrowieckim w gminie Bodzechów.



– W jednym z budynków gospodarczych wybuchł pocisk artyleryjski. Zginęli dwaj mężczyźni – powiedziała ppor. Ewa Kózka z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.



Policja ustaliła na razie tożsamość jednego z mężczyzn, którzy zginęli podczas eksplozji.



– Ofiara to 44-letni mężczyzna. Tożsamość drugiego mężczyzny jest ustalana – podkreśliła Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.

źródło: pap

Na miejsce wezwano patrol saperski z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, bo w miejscu, gdzie doszło to tragedii, znaleziono kolejne pociski.– Zabezpieczyliśmy 17 pocisków artyleryjskich różnego kalibru z czasów II wojny światowej. Akcja będzie kontynuowana w niedzielę, bo pod gruzami zawalonego budynku tych pocisków może być więcej – powiedział st. chor. szt. Robert Krasowski, dowódca Patrolu Rozminowania z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, który wskazał prawdopodobną przyczynę tragedii.– Moim zdaniem, odzyskiwano tutaj z tych pocisków materiały wybuchowe – powiedział Krasowski.