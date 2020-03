PKN Orlen przekaże 1,6 mln zł dla szpitala przemianowanego na zakaźny

PKN Orlen przekaże 1,6 mln zł Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, który został przemianowany na zakaźny — poinformowała w sobotę wieczorem rzecznik prasowa ratusza Beata Adwent. Zakupione zostaną za tą kwotę m.in. dwie karetki i kilkanaście respiratorów.

Adwent poinformowała, że oprócz dwóch karetek i kilkunastu respiratorów kupione zostaną za to wsparcie także próbki do badań na obecność wirusa oraz inny sprzęt potrzebny do opanowania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i do opieki nad zarażonymi.



– W obliczu zagrożenia epidemicznego coraz więcej firm, instytucji i poszczególnych osób okazuje wsparcie dla grudziądzkiego szpitala. To bardzo budujące i cieszę się, że taka pomoc jest do nas kierowana. Każde wsparcie jest cenne – powiedział prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.



Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, dla którego organem założycielskim jest miasto, został przekształcony w tzw. szpital jednoimienny zakaźny. Jest jedną z 19 tego typu placówek w kraju. W każdym województwie jest przynajmniej jedna taka lecznica.

źródło: pap

Laboratorium przeprowadzające badania związane z potencjalnym zakażeniem koronawirusem zacznie w Grudziądzu działać w najbliższych dniach. Obecnie w szpitalu hospitalizowanych jest 11 osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.Szpital w Grudziądzu dysponuje 40 respiratorami stacjonarnymi i dodatkowo 25 mobilnymi. Jednocześnie może być w nim hospitalizowanych nawet 1100 osób. W woj. kujawsko-pomorskim potwierdzono zakażenie koronawirusem u 18 osób.