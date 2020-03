Zamknięty park przy Wieży Eiffla i drony nad miastem. Paryż walczy z koronawirusem [WIDEO]

Zamknięta promenada wzdłuż Sekwany, czy park wokół Wieży Eiffla – to kolejne środki ostrożności w walce z koronawirusem, wprowadzane w Paryżu. Zakazane są wszelkie zgromadzenia i spacery na tych terenach. Przestrzegania nowych restrykcji pilnuje francuska policja, która testuje drony, mogące posłużyć przy kontroli Paryżan.

W piątkowe popołudnie w Paryżu zamknięto wejście m.in. na najbardziej znaną promenadę wzdłuż Sekwany, na tereny zielone kompleksu pałacowego Les Invalides oraz na Pola Marsowe wokół Wieży Eiffla. Zakaz wstępu na te obszary obowiązuje przez weekend.



Prefektura uznała, że zbyt wielu ludzi chodziło do parku lub lasu, zamiast pozostać w domu zgodnie z zasadami wprowadzonymi na początku tygodnia. Władze starają się ograniczyć przemieszczanie mieszkańców i pozwolić na to tylko w razie „bezwzględnej konieczności”. Ich uwagę przyciągają m.in. biegacze i spacerowicze.



Paryska policja ma do dyspozycji około dwadzieścia dronów, które prawdopodobnie będzie wykorzystywać do sprawdzania, czy mieszkańcy pozostają w swoich domach. Mogą się one unosić do 150 metrów wysokości. Nowe urządzenia są jeszcze na etapie sprawdzania. W piątek w centrum stolicy Francji funkcjonariusze przeprowadzili próby.

Prefekt policji Paryża Didier Lallement w wywiadzie z agencją AFP zaznaczył jednak, że praca ludzka jest niezastąpiona. – Technologia nam pomaga, ale nie jest wystarczająca. Obecność ludzka jest determinująca. Dron nie zastąpi funkcjonariusza – powiedział dla agencji AFP prefekt policji, który osobiście obserwował testowanie urządzeń.

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, vient voir les premiers essais du nouveau dispositif de surveillance par drone. L'objectif: repérer plus facilement les citoyens qui ne respectent pas les mesures de confinement mises en place en pleine crise du coronavirus #AFP pic.twitter.com/O5xF0cd8TU — Agence France-Presse (@afpfr) March 21, 2020

#Coronavirus | Ici sur les quais de Seine comme partout ailleurs sur l'ensemble de l'agglomération parisienne, les FDO sont pleinement mobilisées pour faire respecter les mesures d'interdiction et de confinement.

En semaine comme en week-end, #SoyezResponsables et #RestezChezVous https://t.co/VOaWv3txVi — Préfecture de Police (@prefpolice) March 20, 2020

#Coronavirus | Pleinement mobilisées en ce 1er week-end de #confinement, les forces de l'ordre sont sur tous les fronts pour veiller à votre sécurité, assurant des contrôles dans les gares, les aéroports, sur les routes... et partout ailleurs !

�� #JeResteChezMoi #JeSauveDesVies pic.twitter.com/DrW27WDdWx — Préfecture de Police (@prefpolice) March 21, 2020

Drony są już wykorzystywane na Korsyce. Służą do kontrolowania plaż w mieście Ajaccio. „Urządzenie, z możliwością kontroli na odległość 8 km, przy pomocy głośnika ogłasza zasady pozostania w domu” – podał dziennik „Corse-Matin”.

Les gendarmes vont désormais utiliser quotidiennement un drone pour effectuer leurs patrouilles sur les plages dans la région d'Ajaccio. L'appareil, doté d'une distance de contrôle de 8km, diffuse les règles du confinement à l'aide d’un haut-parleur pic.twitter.com/JnoouhNj6P — Corse-Matin �� (@Corse_Matin) March 21, 2020

#wieszwiecej Polub nas